Perú reporta primer fallecido; Argentina en cuarentena

LIMA (AP) — El coronavirus provocó los tres primeros muertos en Perú, mientras Argentina se sumó a los países de Latinoamérica en imponer una cuarentena obligatoria para frenar la pandemia.

El Ministerio de Salud peruano informó que los fallecidos eran hombres de 78, 69 y 47 años. El primero con antecedentes de hipertensión, el segundo había retornado de España y el tercero con asma bronquial y obesidad. Los tres murieron el jueves.

Los infectados subieron a 231, mientras las autoridades endurecieron la cuarentena de 15 días y detuvieron a medio millar durante la noche del miércoles, cuando está prohibido de salir de casa.

Paralelamente, un juez estadounidense del distrito norte de California, Thomas S. Hixon, ordenó que el encarcelado expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) salga de prisión cuando abone una fianza por riesgo a que contraiga el coronavirus.

Toledo, de 74 años y con hipertensión arterial, espera un pedido de extradición hacia Perú mientras es investigado en Lima por supuestos sobornos que habría recibido de la constructora Odebrecht. El expresidente estará vigilado con GPS en su casa ubicada en San Francisco.

A última hora del jueves, el presidente argentino Alberto Fernández firmó un decreto que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del viernes hasta el 31 de marzo.

Aclaró que los ciudadanos podrán circular por la vía pública para comprar alimentos y medicamentos. También quedan exceptuados trabajadores de la salud y de la industria alimentaria, farmacéutica, petróleo y medios de comunicación y agentes de fuerzas de seguridad.

El mandatario dijo que adoptó la resolución debido a que muchos ciudadanos provenientes de países más afectados por el nuevo coronavirus y sus contactos no cumplieron con la cuarentena aconsejada.

Al momento del anuncio, el país sudamericano había reportado 128 casos y tres fallecidos.

En Argentina “es algo inédito, una experiencia que no tiene ningún antecedente”, dijo a The Associated Press el analista político Sergio Berensztein. Lo más parecido, recordó, fue durante el conflicto armado con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982.

Advirtió que el efecto económico “va a ser muy negativo. La economía ya viene de dos años de caída, y de una década de estanflación...Veníamos muy mal y ahora peor”.

En Venezuela, Perú y Ecuador rige la cuarentena total desde principios de esta semana, con excepción de personal sanitario y de la alimentación. Otros países de la región adoptaron medidas similares, como toque de queda a partir de determinada hora.

En general el acatamiento no es estricto, pese a que las fuerzas de seguridad de los distintos países reportaron detenciones por violar la cuarentena.

Poco después, México actualizó el número de casos a 163. En el país ya hubo un fallecido, un hombre con problemas de obesidad y diabetes que murió el miércoles y cuyo contagio está todavía bajo investigación.

Durante la jornada, también Panamá difundió sus contagios: 136 y un fallecido. De ellos, 115 están aislados en sus domicilios, 21 hospitalizados y diez en cuidados intensivos. Panamá está tratando de masificar las pruebas para dar con casos a tiempo y evitar una alta tasa de mortalidad, según las autoridades. Se han realizado hasta ahora 1.768, de las cuales 1.631 resultaron negativas.

El gobierno anunció un cerco sanitario que busca restringir la circulación de personas desde la zona metropolitana, incluida la capital, hacia el interior del país y viceversa.

El presidente Laurentino Cortizo escribió más temprano en Twitter que a partir del domingo se suspenderán todas las salidas y llegadas de vuelos internacionales por 30 días. Sólo operarían los de carga, humanitarios y domésticos hasta nuevo aviso.

Por otro lado, la Autoridad del Canal de Panamá informó que uno de sus trabajadores fue diagnosticado con coronavirus. La entidad tomó medidas sanitarias en coordinación con el ministerio de Salud.

Por la mañana se informó que Chile duplicó en tres días el número de casos confirmados, que el jueves ascendió a 342. De éstos, 19 permanecen hospitalizados.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, precisó en rueda de prensa que en las últimas 24 horas se sumaron 103 contagiados, concentrados en tres barrios acomodados de Santiago, y que se trata de residentes que visitaron Europa.

La autoridad sanitaria agregó que en Rapa Nui o Isla de Pascua, conocida mundialmente por sus moais o estatuas de piedra gigantes, se declaró una cuarentena por 14 días.

En Cuba, que exige a sus emigrados ingresar una vez cada 24 meses para no perder derechos civiles y sociales, la cancillería informó que a quienes estuvieran en tiempos de regreso se les eximía de esa condición a partir del jueves.

Una nota de la Cancillería además sugirió a sus los ciudadanos cubanos “evitar los viajes” al “exterior por motivos personales” y a los residentes afuera del país postergar sus salidas.

La isla tiene 15 contagiados y un turista italiano falleció.

El mismo día, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó a periodistas que se han reportado dos casos más de contagio y que la cifra total asciende a ocho. Ya hubo un fallecido.

Desde Ecuador se informó que hay 260 personas contagiadas, 746 en cerco epidemiológico y cuatro fallecidos. La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, registra 187 casos.

Cinthya Viteri, la alcaldesa de Guayaquil --la ciudad ecuatoriana con más infectados-- confirmó en un video que está contagiada de COVID-19 y pidió a sus hijos que no vayan a visitarla.

En tanto, el presidente colombiano Iván Duque informó en Twitter que a partir del 23 de marzo quedará prohibida la llegada de vuelos internacionales de pasajeros por 30 días.

Poco después se dijo que las autoridades migratorias tomaron medidas de aislamiento de 14 días para extranjeros y se mantendrán hasta finales de marzo. Quienes no lo acaten serían expulsados del país, lo que ha ocurrido con 40 personas.

En Bolivia los casos positivos aumentaron a 15 y se registró el primero en La Paz, con lo cual cuatro de las nueve regiones ya registran la epidemia, explicó el ministro de Salud, Aníbal Cruz.

Desde Venezuela, durante la recepción de un lote de insumos médicos provenientes de China, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la activación de un puente aéreo con Beijing para la recepción de productos para hacer frente al coronavirus, que ha dejado 42 contagiados y amenaza con golpear al país ante la escasez de medicamentos y el grave deterioro del sistema de salud.

Horas después, el presidente Nicolás Maduro denunció en la televisión estatal que Estados Unidos recrudeció la persecución de embarcaciones y aviones con destino a Venezuela en medio de la pandemia del COVID-19. No ofreció pruebas.

Las sanciones de Washington afectan a la compañía petrolera venezolana y a decenas de figuras del entorno de Maduro, incluyendo al propio gobernante. También impiden el acceso de Venezuela a fuentes de financiamiento internacional.

Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, tras confirmar la víspera el primer caso de coronavirus ordenó que a partir de las 7pm --por 14 días-- cierren los centros comerciales. Las excepciones serán bancos, supermercados y farmacias.

A su vez, la Conferencia Episcopal decidió suspender todas las actividades presenciales, incluyendo las de Semana Santa.

En América Latina se registran más de 1.600 contagiados y 15 fallecidos.

En todo el mundo, 185.000 personas se han infectado y más de 7.300 han muerto, pero la mitad de los que alguna vez tuvieron el virus se han recuperado. La mayoría de los enfermos presenta síntomas leves como fiebre o tos, pero para las personas mayores o que tienen otros problemas de salud pueden ser peores, incluso neumonía.