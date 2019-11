Perú: Reportan hallazgo 143 geoglifos cerca líneas de Nazca

LIMA (AP) — Un equipo de arqueólogos de la universidad japonesa de Yamagata anunció que han descubierto 143 geoglifos en los alrededores de las famosas y gigantescas líneas de Nazca, en la costa del Pacífico de Perú y al sur de Lima.

Las líneas de Nazca son enormes grabados que representan figuras imaginarias, criaturas y plantas realizadas en la superficie del desierto costero en épocas anteriores a los Incas y los estudiosos creen que pudieron ser calendarios, sistemas rituales de caminos o manifestaciones astrales.

En un comunicado, la universidad Yamagata indicó que los geoglifos descubiertos representan “personas, animales y otros seres” y se calcula que son anteriores a las líneas de Nazca.

El profesor japonés Masato Sakai y su equipo de cinco arqueólogos han venido trabajando desde hace 15 años en la zona usando drones, pero el último de los geoglifos, hallado en el periodo 2018-2019, se logró usando inteligencia artificial en una asociación con la compañía estadounidense IBM.

Luis Jaime Castillo, un profesor experto en arqueología andina de la Pontificia Universidad Católica de Perú y que no está involucrado en este proyecto, dijo a The Associated Press el lunes que se trata de un hallazgo “muy importante” porque nos demostraría que además de las líneas gigantes ya conocidas de Nazca, también “había otras más pequeñas producidas probablemente por individuos y familias”.

Castillo, quien ha sido ministro de Cultura de Perú, mencionó que a diferencia de las famosas figuras geométricas de la cultura Nazca, que eran gigantescas, en este caso muchas de las figuras son más pequeñas y sus temas son predominantemente antropocéntricos.

Las líneas de Nazca son uno de los geoglifos más grandes del mundo y están reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.