Peters: 'He cumplido un sueño'

Loudenvielle (Francia), 5 sep (EFE).- El francés Nans Peters, ganador de la octava etapa del Tour de Francia en su primera participación en la ronda gala, aseguró que ha cumplido 'un sueño'.

'Es una locura. Ya lo fue cuando gané una etapa en mi primer Giro de Italia pero esto es el Tour. He cumplido un sueño', indicó.

'Pensaba que valía la pena intentarlo y que tenía que meterme en la escapada. Cuando estaba solo con Ilnur Zakarin sabía que era más fuerte que yo subiendo, pero no he bajado los brazos. Luego he visto que bajaba con miedo, y me lancé', comentó el ciclista del AG2R.

Peters aseguró que corrió toda la etapa sin el pinganillo, por lo que no tenía indicaciones de sus directores.

'He corrido con intuición, pero hasta que no quedaban dos kilómetros no me veía con la victoria', aseguró. EFE