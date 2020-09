Pironkova dice que la maternidad le ha ayudado a ser mejor tenista

Nueva York, 7 sep (EFE).- La búlgara Tsvetana Pironkova, que este lunes accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras su regreso al tenis, dijo que la maternidad le ha ayudado a ser mejor deportista en todos los niveles.

'Todo sobre la maternidad me ha ayudado. Obviamente, te conviertes en otra persona. No te enfocas solo en ti mismo ya, porque tu centro es tu hijo, y supongo que eso es algo bueno', dijo Pironkova, que dejó aparcada la raqueta en 2017 y dio a luz a su primer hijo en abril de 2018.

'Soy mucho más organizada, mentalmente tengo más resistencia y físicamente conozco mejor mi cuerpo', enumeró.

La búlgara, que este lunes disputó un partido de casi tres horas, se medirá en cuartos de final con la exnúmero uno y tercera cabeza de serie, Serena Williams, que también fue madre, aunque en el 2017.

'Va a ser duro. He jugado contra Serena unas pocas veces y hasta ahora no he ganado', subrayó Pironkova, que dijo que pese a ello tiene muchas ganas de jugar el partido, que considera un 'tremendo honor'.

Además, desveló que considera 'increíble' haber llegado tan lejos en este torneo y lo atribuyó, en parte, a un cambio en su mentalidad.

'Realmente no me estoy presionando mucho. En gran parte simplemente disfruto del partido. Creo que ese es el objetivo primordial, disfrutar', expuso. EFE