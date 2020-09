Pjanic da negativo por la COVID-19 tras dos semanas de cuarentena

Sarajevo, 8 sep (EFE).- El centrocampista bosnio del Barcelona Miralem Pjanic anunció este martes que ha dado finalmente negativo por coronavirus, 17 días tras el primer positivo, por lo que prevé sumarse en los próximos días a los entrenamientos del club.

'Hoy he recibido la confirmación de que he dado negativo en el primer test. Me someteré hoy mismo al segundo, y mañana conoceré los resultados', declaró Pjanic al portal deportivo bosnio SportSport.

El portal señala que si todo va bien, Pjanic viajará mañana mismo o el jueves rumbo a Barcelona, donde será sometido a otro test de coronavirus y luego se sumará a los preparativos para el comienzo de la temporada.

Pjanic, un nuevo refuerzo del Barcelona fichado en junio pasado, dio positivo en la prueba de PCR el pasado 22 de agosto y pasó dos semanas aislado en su domicilio en Italia, sin sentir grandes problemas aparte de la pérdida del olfato y gusto.

Debido a la cuarentena, el internacional bosnio también se perdió dos partidos de la Liga de Naciones que su selección jugo en los últimos días con Italia (1-1) y Polonia (1-2). EFE