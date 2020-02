$!Planes de salud demócratas dividen a los sindicatos

Geoconda Argüello-Kline, secretaria tesorera de la Unión de Culinarios de Nevada, anuncia en conferencia de prensa en Las Vegas la decisión del sindicato de no apoyar a ningún aspirante a la nominación presidencial demócrata en las primarias. El sindicato, no obstante, tiene un buen plan de salud y no ve con buenos ojos la propuesta de Bernie Sanders de crear un seguro médico universal si los obliga a renunciar al plan que tienen. Foto del 13 de febrero del 2020.