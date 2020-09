Pogacar:'Vamos a ver si puedo atacar el maillot amarillo en el Monte Aigoual'

Privas (Francia), 2 sep (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), tercero de la general del Tour de Francia y maillot blando de mejor joven, no se conforma con esa prenda y se plantea la posibilidad de ponerse de amarillo este jueves en la llegada en alto del Monte Aigoual.

'Vamos a ver cómo me encuentro mañana en la subida al Monte Aigoual, si puedo atacar el maillot amarillo o no. Veré cómo me siento; pero si puedo, lo intentaré', señaló el líder del equipo de los Emiratos.

Respecto a la etapa de este miércoles, Pogacar destacó la tranquilidad de la mayor parte del recorrido y la carrera 'loca' del final.

'La primera parte de la etapa fue bastante fácil, pero luego se volvió bastante loca en los últimos kilómetros. Fue estresante, pero el equipo hizo un buen trabajo al mantenerse a mi alrededor y a salvo. Por mi parte, fue un buen día'. EFE