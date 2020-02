Policía: Muere sospechoso de matar a 9 en ciudad alemana

HANAU, Alemania (AP) — Un hombre sospechoso de disparar y matar a nueve personas en la ciudad alemana de Hanau fue encontrado muerto en su casa en la madrugada del jueves, horas después de ataques en dos salones de narguile y en sus inmediaciones, dijo la policía.

Las autoridades hallaron otro cuerpo en la misma dirección, explicó la policía.

La policía no dio detalles sobre el presunto pistolero pero apuntó que “actualmente no hay indicios de más autores”. No se reveló información sobre sus posibles motivos ni cómo murió, ni se concretó porqué creen “con una alta probabilidad” que fue el autor de los tiroteos.

El número de fallecidos en las balaceras del miércoles en la noche subió a nueve personas, explicaron las autoridades en un comunicado.

Agentes acordonaron y registraron el departamento en el distrito de Kesselstadt de la ciudad, cerca del lugar de uno de los tiroteos tras las declaraciones de testigos sobre un auto a la fuga. La policía dijo que trabajaba para confirmar las identidades de los dos cuerpos hallados en la vivienda y que por el momento no podía ofrecer detalles sobre las víctimas de los incidentes previos.

La policía había señalado antes que ocho personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas. Las autoridades dijeron que vieron alejarse a un vehículo oscuro del lugar de la primera balacera y que después se reportó otra a unos 2 kilómetros y medio (1 milla y media) de distancia.

Los agentes inundaron el centro de Hanau, acordonando el lugar de uno de los tiroteos mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Podía verse un auto cubierto con papel térmico, con vidrios rotos a su lado. Expertos forenses vestidos con monos blancos recopilaban evidencias.

Los salones de narguile son lugares donde la gente se reúne para fumar tabaco de sabores en pipas de agua originarias de Oriente Medio.

'Esta fue una noche terrible que seguramente nos ocupará durante mucho mucho tiempo y la recordaremos con tristeza”, señaló el alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, al diario Bild. La legisladora Katja Leikert, del partido de centroderecha de la canciller Angela Merkel y representante de la ciudad en el parlamento alemán, escribió en Twitter que fue “un escenario real de horror para todos nosotros”.

Hanau está a unos 20 kilómetros (12 millas) al este de Frankfort. Tiene unos 100.000 habitantes y se encuentra en el estado de Hesse.

___

El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a este despacho.