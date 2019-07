$!Policías en Estados Unidos vigilan los helados de los supermercados

A raíz de los videos que se han viralizado, en los que aparecen dos personas lamiendo un tarro de helado y regresándolo al congelador de vuelta, las autoridades de Keller, en Texas, advirtieron a los ciudadanos que están “defendiendo el helado” de cualquier amenaza.

Los agentes de seguridad aseguraron que la acción corresponde a un nuevo desafío de las redes sociales, (#icecreamchallenge) en el que está incluido pasar la lengua por el producto, afectando las normas sanitarias de los supermercados y por el cual hay dos personas arrestadas.

Todo comenzó con un video, que muestra a una adolescente tomando un frasco de helado de la nevera, luego retira la tapa, lo lame y vuelve a cerrar el recipiente para dejarlo en su lugar inicial.

Tras un operativo de búsqueda, la policía identificó a la joven del video y procedió a su arresto, pues su comportamiento no solo se ve mal, sino que es castigado por la ley.

Sin embargo, la historia no se detuvo allí. La policía de Louisiana arrestó a un hombre de 36 años por aparentemente imitar la conducta de ese video. Lenise Martin, el acusado, se grabó lamiendo la tapa de un cubo de helado y dejándolo en el congelador de un supermercado, donde otro consumidor podría comprarlo.

"Creemos que es un incidente imitador. Lo hizo y quería crear cierta notoriedad para él mismo publicándolo en Facebook y eso es exactamente lo que pasó", dijo el portavoz del comandante de la policía de Louisiana Lonny Cavalier a CNN.

En otro incidente, la modelo y actriz Shelley Golden publicó un video de ella entrando a una tienda y lamiendo el helado Blue Bell, pero luego pareció borrar el video de Instagram después de un intenso escrutinio y millones de visitas.

Según informó The Washington Post, la saliva puede suponer graves riesgos para la salud. Los médicos advierten que puede contener rinovirus y la gripe, entre otros virus como la mononucleosis y bacterias, según la Clínica Cleveland.

Sin embargo, un especialista en enfermedades infeccionas le dijo a The New York Times que la baja temperatura y el contenido de azúcar del helado podrían potencialmente reducir el riesgo infeccioso en este caso particular.

