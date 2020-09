Políticos apuran la formalizaciòn de su precandidatura a comicios en Ecuador

Quito, 1 sep (EFE).- Los políticos que buscan participar en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo en Ecuador apuran este martes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su aceptación formal como precandidatos tras haber sido elegidos en primarias.

Mañana vence el plazo para la aceptación ante el CNE de las precandidaturas que ya fueron designadas en primarias. El CNE convocará el 17 de septiembre a la inscripción formal de los aspirantes desde el 18 de este mes hasta el 7 de octubre. Tras este proceso se confirmarán oficialmente las candidaturas.

Entre los binomios que acudieron hoy al CNE figura el integrado por Ximena Peña y Patricio Barriga para formalizar su aceptación de la precandidatura a la Presidencia y Vicepresidencia en representación de un partido oficialista, Alianza País (AP), que tiene pocas posibilidades de subsistencia después de la legislatura del actual mandatario Lenín Moreno.

Peña, que es legisladora, y Barriga, un periodista que fue secretario de Comunicación durante la Administración de Rafael Correa, fueron designados en primarias telemáticas como fórmula de AP el pasado 22 de agosto.

'El camino no es fácil, pero como migrante ecuatoriana que ha vencido a la adversidad y se ha forjado a pulso de sacrificio y trabajo, nunca he esperado que lo sea', indicó entonces Peña al anunciarse su precandidatura.

CORREA, POR VÍA TELEMÁTICA

A las instalaciones del CNE también acudió este martes el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Andrés Arauz, quien llegó acompañado por Pierina Correa, en representación legal de su hermano Rafael, que aspira a inscribir su aceptación a la precandidatura a la Vicepresidencia de la República.

El exmandatario Rafael Correa (2007-2017) atendió al acto a través de medios telemáticos desde Bélgica, donde reside tras dejar el cargo, y aseveró haber enviado su aceptación a la precandidatura, con firma electrónica, a los estamentos correspondientes del CNE y a organismos internacionales.

De forma virtual, Correa dijo en varias ocasiones que acepta la precandidatura y aseguró que no permitirán que se 'roben la democracia' ante la posibilidad de que no se acepte su participación al no estar él presente físicamente en el lugar, aunque lo esté su hermana, quien es su apoderada legal.

Según el reglamento de Democracia Interna de Organizaciones Políticas, 'la aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo' ante representantes del órgano electoral.

En ese sentido, la de dignidades nacionales debe ser en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del CNE; en las delegaciones provinciales electorales, para el caso de dignidades locales; y en las oficinas Consulares en el Exterior, para asambleístas en el exterior.

Las aceptaciones a las precandidaturas ante el CNE realizadas este martes se suman a otras ya registradas en las últimas horas, como la del exjefe de Estado Lucio Gutiérrez (enero de 2003-abril de 2005) y del empresario Isidro Romero.

Asimismo, la de Yaku Pérez, miembro de la nacionalidad kichua cañari, quien el lunes no descartó alianzas con grupos en el espectro de centro e izquierda con miras a los comicios en los que se designará al sucesor de Lenín Moreno.

PRIMERAS ALIANZAS

En el ámbito de las alianzas políticas, el lunes llegaron a un acuerdo las tendencias de centroderecha del movimiento Creando Oportunidades (CREO) del precandidato presidencial Guillermo Lasso, y del Partido Social Cristiano (PSC).

'En momentos donde el desempleo, la pobreza y la corrupción asolan a nuestro país, Lasso ha construido una visión de futuro que ha llevado a varias tendencias a unirse por una misma causa: un Ecuador de oportunidades', señaló CREO en un comunicado.

Hay valores 'como la democracia y la libertad, y metas como el empleo y la prosperidad, que están en serio peligro. Es fundamental, que frente a estas amenazas, los ecuatorianos dejemos nuestras diferencias a un lado y pongamos a Ecuador como nuestra prioridad', añadió.

El próximo 7 de febrero también se renovará la Asamblea Nacional (Parlamento) y los precandidatos para integrarla apuran, asimismo, las inscripciones de su aceptación ante el ente electoral.

Entre ellos, prevé presentarse este martes el político Fernando Balda, quien persiguió judicialmente a Correa, por un momentáneo secuestro en 2012 en Colombia, y quien anunció el mes pasado la retirada de su intención de postular a la Presidencia.

Algo más de trece millones de ecuatorianos están facultados para votar en los comicios presidenciales y legislativos de febrero próximo, que tendrá -de ser necesario- una segunda vuelta presidencial en abril para suceder a Moreno, quien entregará el cargo el 24 de mayo próximo.

La inscripción formal de candidaturas se realizará desde el 18 de septiembre al 7 de octubre, a partir de esa fecha se podrán realizar impugnaciones y diferentes recursos que otorga la justicia electoral. EFE