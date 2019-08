$!¿Por qué los gatos comen hierba?

Los gatos hacen muchas cosas raras. Uno de los grandes es comer hierba, a menudo para vomitar solo unos minutos más tarde. Ahora, después de quizás siglos de misterio, los científicos piensan que saben por qué.

Una publicación realizada en la revista de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, los investigadores encuestaron a más de mil dueños de gatos en internet que pasaron al menos 3 horas al día mirando y pasando el rato con su mascota. Como muchos amos de gatos sospecharon, comer plantas es un comportamiento extremadamente común: setenta y uno por ciento de los animales fueron atrapados en el acto al menos seis veces en su vida, mientras que solo el 11% nunca se observó engullendo vegetación.

Muchas explicaciones en línea para comer hierba postulan que el comportamiento ayuda a los gatos a vomitar cuando se sienten enfermos. Pero solo alrededor de una cuarta parte de los comedores de hierba fueron vistos vomitando después, y el 91% de los encuestados dijeron que su gato no parecía enfermo antes de tomar material vegetal.

En cambio, el vómito es simplemente un subproducto ocasional de comer hierba, no el objetivo, dicen los investigadores. Comer plantas es instintivo y tiene un beneficio evolutivo para los felinos, o al menos solía hacerlo, informan esta semana en la convención anual de la Sociedad Internacional de Etología Aplicada en Bergen, Noruega. Su teoría, basada en la investigación en chimpancés y otros animales salvajes, es que el corte de hierba ayuda a los animales a expulsar los parásitos intestinales (p. 106) al aumentar la actividad muscular en el tracto digestivo. Excepto, los gatos de hoy probablemente ya no tengan estos parásitos. Los autores sostienen que la estrategia probablemente evolucionó por primera vez en un ancestro lejano. (Los científicos no probaron otra suposición común: que comer hierba ayuda a los gatos a tirar bolas de pelo).

El consejo del equipo para los dueños de gatos: compre o cultive un poco de hierba en el interior para que sus mascotas las mastiquen. Esto les dará la oportunidad de ejercer este comportamiento innato con una fuente segura de vida vegetal no venenosa. Y si tu gato vomita después, al menos puedes consolarte sabiendo que no fue a propósito o por despecho ... probablemente.