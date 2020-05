Presidente uruguayo se somete a prueba por COVID-19

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y cuatro integrantes de su equipo se sometieron a una prueba el sábado para determinar si están contagiados del nuevo coronavirus, tras haber estado en contacto con una funcionaria regional que dio positivo.

El mandatario y sus colaboradores, incluidos el secretario de presidencia Álvaro Delgado y el ministro de Defensa, Javier García, se mantienen en cuarentena, se informó en un comunicado de la presidencia uruguaya.

Lacalle estuvo reunido esta semana con la directora territorial del Ministerio de Desarrollo Social en Rivera, Natalia López, quien dio positivo en coronavirus el viernes. Rivera —en la frontera con Brasil— ha sido un foco de contagio importante en el país, que con 816 casos confirmados y 22 fallecidos es uno de los ejemplos citados en la región de buen manejo de la pandemia.

Mientras tanto, en Argentina centenares de personas se congregaron en el Obelisco y al grito de “Libertad, libertad” pidieron el fin de la cuarentena y poder trabajar, en tanto personal médico en caravanas de autos solicitó más insumos, mejores condiciones sanitarias y más seguridad a la hora de realizar sus labores.

El cruce entre las dos protestas generó algunos incidentes violentos y al menos dos médicas resultaron golpeadas. En otros casos, pancartas con la frase “Sí a la cuarentena” fueron rotas por personas que se acercaron sin portar mascarillas, según constataron en periodistas de The Associated Press.

“Nosotras vinimos a poner un cartel de ‘La cuarentena salva vidas’ y nos agredieron”, relató angustiada Ana Valeria Urueña, una de las médicas agredidas, a la AP. “Estamos casi al borde del colapso, no tenemos la suficiente cantidad de insumos, tenemos más del 30% del personal infectado, por esta gente, por este tipo de conductas”.

“Estamos saturados, con compañeros deprimidos, con compañeros infectados, aislados, solos en sus casas, enfermos, por gente como ésta”, señaló Urueña, que agregó que la protesta le generaba tristeza.

En Argentina se reportaron 717 nuevos casos, para un total de 15.419 personas contagiadas y 524 fallecidas. En el país sigue preocupando la situación en Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de los contagios.

“De los casos nuevos del día de ayer, el 93%” son de la ciudad de Buenos Aires y su provincia, afirmó la secretaria de Acesso a la Salud argentina, Carla Vizzotti, en su reporte diario. “Esto muestra claramente, como también venimos diciendo diariamente, la situación especial de transmisión viral y de circulación viral comunitaria en la Región Metropolitana”.

Por la tarde, los medios locales reportaron que el cantante Charly García, de 68 años, había sido internado de urgencia con fiebre y dolores pélvicos en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en el barrio de Recoleta de la capital. Un primer test de PCR descartaría que se tratará de COVID y se investigaría una posible infección urinaria. La AP estaba tratando de confirmar esta información. El cantante pasó por el hospital en los últimos meses debido a un traumatismo de cadera.

En Chile, las cifras de contagiados se acercaban a los 100.000, luego de reportarse 4.220 casos más el sábado, en tanto que el número de muertos bordeó los 1.000 tras sumar 53 nuevas víctimas en la jornada.

A pesar de que se cumplen 15 días de la cuarentena total en Santiago, las cifras de infecciones reportadas a diario continúan al alza.

Entre los nuevos fallecidos reportados figura la sexta trabajadora de la salud, lo que aturde más a las autoridades. En Chile hay más de 3.707 trabajadores sanitarios infectados por la enfermedad.

“Agradecemos la disposición de personal que hemos podido contratar, gente que estaba retirada, que estaba dedicada a otras funciones, sobre todo en las universidades, estudiantes de Medicina en los últimos años de Enfermería, para fortalecer la red”, ante los contagios del personal sanitario, afirmó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Por su lado, el presidente Sebastián Piñera y varios de sus ministros participaron durante el día en el reparto de 2,5 millones de canastas básicas a las familias más vulnerables, una medida que beneficiará a 10 de los 18 millones de chilenos. La población considera que ha sido lento ese operativo, en que colaboran las fuerzas armadas y que implica ir casa por casa.

Piñera aseguró que ya se han repartido 122.000 canastas en la Región Metropolitana, que concentra más de 80% de los casos y 35.000 en el resto de las regiones.

“Significa que 157.000 familias chilenas ya han recibido este apoyo, esta ayuda, este alivio. Pero, sin duda, no es suficiente y por esa razón hoy quiero anunciar que vamos a acelerar el ritmo de distribución”, afirmó.

Mientras que en México, a pesar de que siguen vigentes las recomendaciones para evitar la movilidad y mantener el distanciamiento social en el país, decenas de ciudadanos en varias ciudades realizaron el sábado una marcha en sus vehículos en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la capital del país, unas 300 personas protestaron a bordo de más de 200 vehículos y una treintena de motocicletas partieron por la mañana desde Polanco, una exclusiva zona de la ciudad, hasta llegar a la zona centro —donde se localiza el Palacio Nacional, sede de las oficinas donde despacha López Obrador.

La movilización fue convocada en 70 ciudades del país por el Frente Nacional Ciudadano, un organismo que tiene como objetivo lograr que el presidente dimita el 20 de noviembre de este año con base en la presión social para después convocar a nuevas elecciones.

México culminó el sábado sus medidas de distanciamiento social y se prepara para iniciar el lunes la “nueva normalidad”, como ha definido el gobierno a la siguiente fase en que un semáforo de cuatro colores indicará cuáles actividades son permitidas en cada uno de los 32 estado del país.

López Obrador se prepara para una gira por el sureste del país que comenzará el lunes.

“Va a iniciar una nueva etapa que ya se dio a conocer, voy por carretera a Cancún, a la península de Yucatán a dar banderazos en todos los tramos del tren maya”, detalló López Obrador en un mensaje en video desde Palenque, Chiapas, al sureste.

El tren maya es una de las obras insignia del gobierno de López Obrador y el presidente espera generar 80.000 empleos que ayuden en la reactivación de la economía en medio de la propagación del coronavirus.

En el video, el presidente subrayó que la economía no ha sido tan afectada porque la pandemia “a nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo y ahí vamos poco a poco recuperándonos en lo económico”.

Además de la movilización en la capital, también se dieron protestas en vehículos en Morelos, Oaxaca, Puebla, Yucatán, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango.

Otras movilizaciones en el norte del país estaban programadas para más tarde y unas más para el domingo, incluyendo una en el consulado mexicano en Houston, Texas.

México registraba hasta el viernes por la noche 84.627 casos positivos de coronavirus y 9.415 defunciones.

En Venezuela iniciará a partir del 1 de junio una relajación de la cuarentena por cinco días en unos 10 sectores económicos para luego retomar el confinamiento por otros 10 días, anunció el presidente Nicolás Maduro en un mensaje por la televisora estatal.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez explicó que entre el lunes y viernes operarán en unas franjas horarias las agencias bancarios, los consultorios médicos y odontológicos, el sector de la construcción, los comercios de ferreterías y peluquerías, las industrias textil, de calzado y química, los talleres y comercios de autopartes, así como los servicios de plomería y refrigeración y el transporte público.

“Venezuela está preparada para entrar en una nueva etapa de normalización”, dijo Maduro, al informar los detalles del proceso de flexibilización que estará sujeto al desarrollo de los casos de contagios.

El mandatario precisó que la ciudad occidental de Maracaibo y los municipios San Francisco, Guajira, Mara y Jesús María Semprum del estado Zulia, y algunos municipios de los estados fronterizos del Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, donde se impuso entre marzo y mayo un toque de queda ante el surgimiento de brotes, quedaron exentos del plan de levantamiento parcial del confinamiento.

La cifra de contagios en Venezuela subió a 1.448 tras el reporte de 89 nuevos casos, de los cuales 32 corresponden a un foco que se detectó en el mercado popular de Las Pulgas de la ciudad occidental de Maracaibo, del estado Zulia y 49 a los llamados “casos importados” de viajeros provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. El registro de fallecidos se mantiene en 14 casos.

En Colombia, el último balance de contagiados es de 28.236: fallecidos 890, recuperados 7.121. Bogotá es la ciudad con más alto contagio, 9.637.

En América Latina se han registrado más de 860.000 contagios y más de 46.000 muertos.

A nivel mundial, el nuevo coronavirus ha infectado a más de 5,9 millones de personas y causado la muerte a más de 365.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.