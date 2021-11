$!Primer ministro interino de Libia se postula a presidente

TRÍPOLI, Libia (AP) — El primer ministro interino de Libia presentó documentos para postularse a la presidencia pese a que está técnicamente inhabilitado de participar en las venideras elecciones.

El primer ministro Abdul Hamid Dbeibah debe liderar al país hasta que sea declarado el ganador de las elecciones que se celebrarán el 24 de diciembre.

Dbeibah no puede postularse a esas elecciones bajo las leyes electorales actuales de Libia. Prometió no participar en los comicios como condición para ser primer ministro interino. Para poder participar, tendría que haberse apartado de todo cargo público tres meses antes del sufragio, lo que no ha hecho.

Las elecciones están sumidas en una gran incertidumbre. Libia se ha visto desgarrada por el caos desde que un alzamiento apoyado por la OTAN derrocó al dictador Moamar Gadafi en el 2011. El país lleva años dividido entre un gobierno en el este y uno en el oeste con sede en Trípoli y reconocido por la ONU. Cada bando en la guerra civil también ha contado con el respaldo de mercenarios y fuerzas de Turquía, Rusia, Siria y otras potencias regionales.

En días recientes varias figuras prominentes en Libia han lanzado su candidatura, entre ellas Seif al-Islam, hijo y otrora heredero aparente de Gadafi, y Khalifa Hifter, un comandante militar que asedió Trípoli por casi un año en el 2019.