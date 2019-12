Productor latino George Noriega busca continuamente innovar

NUEVA YORK (AP) — Como productor de música latina, George Noriega trata de buscar siempre un sonido original. Sea para artistas establecidos como Ednita Nazario o Draco Rosa, o para nuevos exponentes de música urbana o tropical.

El coautor de “Calma” de Pedro Capó, laureada en noviembre con el Latin Grammy a la canción del año, se inició en la industria de la mano de Gloria y Emilio Estefan y desde entonces ha trabajado como productor o compositor para estrellas que incluyen a Shakira, Ricky Martin, Jennifer López y Maná.

“Siempre trato de encontrar algo nuevo, aun en el mundo actual del reggaetón y el pop, trato de encontrar una nueva manera de crear algo a la medida de cada artista”, dice el músico ganador de múltiples premios Grammy. “Eso es lo que hicimos con Pedro: mantuvimos su esencia... Eso es lo que logramos con ‘Calma’”.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Noriega rememoró sus inicios durante el boom de la música latina, conversó sobre los ritmos urbanos que hoy dominan las listas de popularidad y recalcó la importancia de no caer en la trampa de imitar lo que está sonando allá afuera.

“Hay que innovar”, dijo citando al reggaetonero Bad Bunny.

Nacido en Miami de padres cubanos, Noriega prefirió hablar en inglés durante la entrevista. Sus respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: “Calma” tuvo un recorrido increíble con remixes (Farruko), re-remixes (Alicia Keys) y más de 1.700 millones de vistas en YouTube. Es simplemente una canción feliz.

Noriega: Creo que lo más gratificante de toda esta experiencia con “Calma” ha sido que tiene una buena energía, tiene una esencia positiva que comenzó cuando escribimos la canción en el estudio. Estaba con Pedro Capó y (el compositor y productor) Rec808 y ese era el tipo de vibra. Ya empezó con ese tipo de energía. Y no sé, todos somos hombres de familia... hablamos un poquito de eso y la canción tiene un poco de esa esencia: en el video ves a niños pequeños bailando, a la abuelita bailando. A mis padres les encanta.

AP: Prefieres hablar en inglés, pero trabajas mayormente con artistas latinos.

Noriega: Comencé con mis propias bandas de rock en inglés. Me gustaba el rock clásico, desde los Beatles hasta los Rolling Stones y Pink Floyd y Led Zeppelin. Yo era como el rebelde de la familia (risas). Entonces fui a la Universidad de Miami a estudiar música y me uní al grupo de salsa de la universidad. Ahí conocí a algunos de los percusionistas de Miami Sound Machine y cuando me gradué me fui a cantar con Gloria Estefan. En ese entonces era como una esponja; aprendí muchísimo. Era la época del boom latino, cuando Shakira estaba saliendo y Ricky (Martin) haciendo su crossover, J.Lo, Marc (Anthony). Fue un gran momento. Realmente sentimos que estábamos abriendo nuevos caminos.

AP: La música latina ha cambiado mucho desde entonces; los ritmos urbanos son los que dominan la escena. Como alguien que ha estado en la industria tantos años, ¿cómo percibes este cambio?

Noriega: Creo que con cambios como estos no hay más opción que sumarte o dedicarte a otra cosa. Yo disfruto (los ritmos urbanos). Obviamente es un tipo de actitud y de música diferente, y me encanta escribir con gente más joven que creció con esta música, son también músicos maravillosos... Pero sí creo que yo traigo una historia y conocimientos que se pueden combinar con eso para crear algo interesante. Creo que es importante no caer en la trampa de seguir simplemente lo que está sonando allá afuera. Hasta Bad Bunny lo dijo en los Latin Grammy: olvídense de los streams y de los números, porque todo el mundo está muy enfrascado en eso. Vamos a innovar.

AP: Has trabajado con estrellas muy reconocidas, pero también con artistas debutantes como el cantante de origen dominicano Willie Gómez.

Noriega: Me abordaron para producir todo su disco. Creo que tiene un gran talento. Es de Miami pero se fue a Los Ángeles a ser bailarín primero. Le fue muy bien con Britney (Spears) y P!nk, hizo un montón de cosas allá. Ahora está debutando como cantante y es realmente bueno... Me emociona conseguir nuevos talentos. Me parece muy emocionante tener un centro donde podamos crear música singular para cada artista. Pienso que la mayoría de las veces (los artistas con los que trabajamos) vienen buscando eso.

