$!Protestan nuevamente en Haití contra el presidente Jovel Moise

Miles de manifestantes en Haití que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise se enfrentaron el jueves con la policía, mientras algunos intentaban penetrar las barricadas del Palacio Nacional y otros buscaban refugio de las fuertes balaceras en calles aledañas.

Las protestas ocurrieron un día después de que Moise rompió el silencio sobre los recientes disturbios en el país y rechazó las exigencias para dejar el cargo debido a las acusaciones de que él y otros políticos malversaron fondos del petróleo procedente de Venezuela como parte del programa Petrocaribe. El mandatario ha negado haber cometido delito alguno.

Entre quienes participaron en la protesta, que comenzó pacíficamente, se encontraba Carl-Henry Janviere de 39 años, quien recientemente perdió su empleo como mensajero después de que su compañía se vio obligada a un recorte de personal en medio de una inflación sin precedentes.

“Estoy apoyando a estos jóvenes para ver si podemos tener un cambio en este país”, comentó. “Las personas son corruptas y no están brindando ningún servicio a la población. Estoy harto. No sé lo que voy a hacer en los próximos meses para alimentar a mi familia”.

La semana pasada también estalló la violencia durante las protestas en distintas ciudades del país. La manifestación más reciente se da después de que se registrara una huelga lunes y martes que obligó al cierre de escuelas, negocios y oficinas de gobierno, paralizó el transporte público y causó la suspensión de una sesión parlamentaria. Las escuelas y establecimientos reanudaban lentamente sus actividades el jueves, pero neumáticos incendiados todavía bloqueaban algunas vías, dificultando el acceso a algunas localidades a las afueras de Puerto Príncipe.

Originalmente, la manifestación atrajo a cientos de personas y creció lentamente a lo largo del día, cuando se integraron personas como Marie Saint-Louis, de 29 años y madre de dos hijos.

“Mi esposo falleció”, comentó. “No recibo ningún tipo de ayuda de este país. La vida es muy difícil aquí. Escuchas que está entrando dinero al país y no sabes qué demonios están haciendo con el dinero. Estamos recibiendo ayuda de muchos países, pero si ves a Haití, pareciera que nunca ha recibido ayuda: basura, no hay luz, no hay agua y ni un verdadero centro médico u hospital”.

Una investigación del Senado señala que al menos 14 exfuncionarios del gobierno supuestamente malversaron 3.800 millones de dólares durante el gobierno del expresidente Michel Martelly. Un reporte difundido recientemente imputó nuevas acusaciones contra funcionarios del gobierno.