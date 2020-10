Pueblos ingleses se despiertan ante una nueva frontera

Sharon Swandale, del grupo activista local 'The Village Alliance', posa para un retrato tras ser entrevistada por The Associated Press, junto a la zona de obras para construir un puesto aduanero en un terreno antes vacío entre las poblaciones de Mersham y Sevington, en el condado de Kent, en el sureste de Inglaterrra, el martes 6 de octubre de 2020.