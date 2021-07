$!¿Qué pasa realmente en Cuba?

La primera transición del poder

A pesar de sus reformas en la arena económica, el pragmatismo de Raúl no llegó al PCC, donde la vieja escuela de pensamiento continuó imponiéndose y el modelo de gobierno socialista no movió un ápice, aunque se realizó una amplia reforma constitucional, que actualizó muchos preceptos legales, pero ratificó el modelo de monopartido.

La era Obama

Trump al poder

El triunfo del republicano Donald Trump cambió el curso de las cosas radicalmente. En sus cuatro años de poder, Trump no sólo revirtió lo logrado por Obama, sino que lo llevó más allá. Desde la Casa Blanca recrudeció el bloqueo económico y lo llevo a un nivel práctico que no se veía desde los años noventa.

Llegó la pandemia

Los precios en el próspero mercado negro cubano se multiplicaron y la situación comenzó a hacerse insostenible. Mientras, el gobierno tuvo que comenzar a decidir dónde poner el poco dinero que recogía del turismo, si en alimentos, combustible o en insumos de salud. Al final, no había dinero suficiente para ninguno de los tres y una escasez no vista desde la caída del bloque soviético y el ambiente creado por el período especial de los 90 se hizo presente en el país en los últimos meses.

Las manifestaciones

La gran pregunta es si el estallido del domingo fue suficiente y si representó un desahogo tan generalizado que llevará a que no haya más protestas. Sí quedó claro que un buen sector de la población está dispuesto a manifestar sus incomodidades en las calles, algo a lo que en Cuba no están acostumbrados y de lo cual el gobierno ha tomado nota.

Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba reventó el hastío colectivo por la situación económica, en primer lugar, y la situación política, en segundo. Esta explosión tiene que ver con la combinación de estos factores: la melancolía y buena vida de los años de Obama, el recrudecimiento del bloqueo por parte de Trump y las perspectivas de que Joe Biden no las mejorará a corto plazo, el recrudecimiento de la corrupción estatal (señalada por Raúl Castro Ruz en el pasado como el principal enemigo de la Revolución), las ineficiencias del sistema y las malas decisiones recientes en el manejo de la pandemia del COVID-19.

Pero hay una gran razón que se mueve por lo bajo de manera silente: el cambio generacional. Los grandes dirigentes de la Revolución han ido muriendo -empezando por Fidel Castro Ruz- o se han retirado, como hizo Raúl, y su relevo no tiene la misma penetración y convencimiento entre los cubanos, lo cual es el mayor problema que tiene Díaz-Canel. “Díaz-Canel no es Fidel ni Raúl”, se escucha decir a menudo en las calles habaneras. Mientras, las nuevas generaciones de cubanos no vivieron el romance revolucionario y no sienten el mínimo respeto por el modelo socialista que permea en la isla, por lo que claman a gritos por reformas económicas y cambios democráticos con una rebeldía a la cual en Cuba no están listos para enfrentar.

Es por ahí que andan los tiros. Estas protestas no acabarán con la Revolución cubana. Esa es la realidad, porque el sistema cuenta todavía con una importante red de apoyo, sobre todo, en el oriente de la isla. Aunque sí ha sacudido sus estructuras y veremos, en poco tiempo, cuando las aguas bajen un poco su nivel, cambios importantes en la economía de Cuba, porque simplemente no queda otra, porque el cambio es una ley de vida.

(Benjamín Morales es subdirector de Diario Libre y fue corresponsal en Cuba entre enero de 2015 y octubre de 2020)