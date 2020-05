Radio y TV, alternativa educativa en zonas pobres de AL

Diana López ofrece una clase de una hora a través de la radio Bacata Stereo durante la pandemia del coronavirus en Funza, Colombia, el 13 de mayo del 2020. “No queremos que los niños pierdan los hábitos del estudio”, dice López, una maestra que ayuda a producir un programa diario para niños de la escuela primaria confinados a sus casas por la pandemia y que no tienen acceso a la internent. “La radio les da un espacio para fortalecer la lectura y escritura. Y les muestra que sus profesores están con ellos”. imparts a one-hour class through Bacata Stereo radio station during the lockdown to prevent the spread of the new coronavirus in Funza, Colombia, Wednesday, May 13, 2020. While schools are closed during the lockdown to curb the spread of COVID-19, teachers in the municipality of Funza broadcast their lessons through the radio station because many students do not have access to the Internet.