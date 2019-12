$!Raiders confían en que Carr ganará en el frío

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — De las muchas cosas que deben ocurrir para que los Raiders de Oakland se clasifiquen a los playoffs, una de las más significativas implica que Derek Carr corte su sequía de triunfos en clima gélido.

Carr no ha ganado en sus últimos nueve partidos en que la temperatura a la hora de la patada inicial ha sido menor a 50 grados Fahrenheit (10 Celsius), incluidos dos duelos disputados esta campaña, cuando Oakland hilvanó derrotas consecutivas en los campos de los Jets de Nueva York y los Chiefs de Kansas City.

Se espera que Oakland enfrente una temperatura similar el domingo en Denver. El termómetro bajaría incluso a 44 Fahrenheit (seis Celsius). Los Raiders están obligados a ganar ese partido, lo que se debe combinar con otros escenarios para depositarlos en la postemporada.

Aunque los números sugieren lo contrario, el coordinador ofensivo Greg Olson desestimó la noción de que Carr no puede ganar en el frío.

“Creo que es un tema del que se habla”, dijo Olson el martes, después de que los Raiders realizaron una práctica prácticamente simbólica, en un día en que normalmente hubieran descansado. “Sé que el clima frío no le afecta a Derek Carr. Entrenamos en clima frío, y él lo hace sin mangas. Lanza muy bien el balón así. Realiza los ajustes necesarios en las prácticas.

“Conozco a los quarterbacks. Generalmente se les evalúa por victorias y derrotas. No importa qué tipo de clima haya. Siempre se les va a juzgar por su récord. No interpretamos demasiado de eso”.

Carr ganó los primeros dos partidos con frío en su carrera. Ambos fueron en 2015, cuando superó a Denver de visita antes de derrotar a los Chargers durante un encuentro navideño en Oakland, donde la temperatura fue de 47 Fahrenheit (ocho Celsius). Desde entonces, tiene un rating de 65,9 en clima helado y de 94,7 cuando las temperaturas rebasan los 50 Fahrenheit.

Carr admitió que las versiones sobre su incapacidad para ganar en el frío lo molestaban.

“Solía molestarme, pero para ser sincero, éste es un deporte de conjunto”, dijo Carr. “Todos jugamos y lidiamos con esto, los dos equipos. Simplemente hay que tratar de ganar el partido. El clima no me molesta, simplemente no hemos ganado”.