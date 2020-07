$!Rama turística española, golpeada por prohibición británica

LONDRES (AP) — La prohibición británica de viajar a España luego de un repunte de casos de coronavirus en el noreste de ese país puso de manifiesto el martes la falta de un enfoque integral, a nivel continental, para contener la pandemia y brindar a las economías más afectadas y dependientes del turismo la oportunidad de recuperarse.

El Reino Unido recomendó a sus ciudadanos abstenerse de hacer viajes a toda España, excepto los esenciales. Adicionalmente, todos los viajeros que lleguen de España a Gran Bretaña deberán someterse a cuarentena de 14 días.

La medida no sólo borró las esperanzas de los turistas británicos de darse una escapada veraniega a España, sino que también avivó la incertidumbre dentro de la industria turística europea sobre cómo hacer planes con anticipación ante la respuesta que den las autoridades a los rebrotes de COVID-19.

En reflejo de las nuevas medidas, las compañías vacacionales británicas TUI UK y Jet2 suspendieron todos los vuelos a España, que es tradicionalmente el destino de verano más popular para los británicos.

“El gobierno del Reino Unido debe trabajar estrechamente con la industria del turismo, ya que este nivel de incertidumbre y confusión es perjudicial para los negocios y decepcionante para quienes esperan un merecido descanso”, dijo TUI UK en una declaración.

El primer ministro británico Boris Johnson defendió el martes la decisión, diciendo que era el deber de su gobierno proteger al Reino Unido de un nuevo repunte de coronavirus.

“Seamos absolutamente claros sobre lo que está sucediendo en Europa entre algunos de nuestros amigos europeos. Me temo que estamos empezando a ver en algunos lugares indicios de una segunda ola de la pandemia”, afirmó Johnson.

“Me temo que si vemos signos de una segunda ola en otros países, es realmente nuestro trabajo, nuestro deber, actuar con rapidez y decisión”, añadió.

Gran Bretaña tiene el mayor número oficial de muertes por coronavirus en Europa, con más de 45.000 decesos. Una de las razones citadas de eso es que muchos viajeros trajeron el virus durante las vacaciones escolares de febrero, después de realizar viajes de esquí en Francia, Italia y España.

Hadjicostis reportó desde Nicosia, Chipre, y Hatton desde Lisboa, Portugal. El periodista de The Associated Press Geir Moulson in Berlín contribuyó para este despacho