Ramos: 'Estamos muy contentos con que sea Luis Enrique el que lidere'

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- Sergio Ramos, capitán de la selección española, destacó el regreso de Luis Enrique como seleccionador ante Alemania en el estreno en la Liga de Naciones y resaltó que los jugadores están 'muy contentos' con que sea el técnico 'que lidere' el proyecto.

'Que vuelva Luis Enrique a la selección es una alegría tremenda. Es un grandísimo técnico, su palmarés lo define a la perfección. Su vuelta ha sido una gran alegría, nos conoce y va a sacar el mejor rendimiento de todos. En la selección estamos muy contentos con que sea el que lidere', manifestó el capitán de la Roja en rueda de prensa en la localidad de Stuttgart, sede del partido de este jueves.

Los tiempos han cambiado en la selección española, repleta ahora de novedades en la convocatoria, aunque Ramos destacó que con 'el mismo hambre para ganar con la selección', aunque con el recuerdo de lo que fue la época dorada del fútbol español.

'Cuanto más nos conozcamos mucho mejor. El mister tendrá obsesión de hacer bloque fijo, va buscando y haciendo sus pruebas. La época en la que ganamos dos Eurocopas y un Mundial éramos un bloque, veníamos casi siempre los mismos y ahora es otra situación. En aquella época era el joven y ahora me toca liderar, ser el capitán y el veterano, pero esa fusión siempre la ha habido', dijo.

El primer rival de la Liga de Naciones es Alemania, que llega al duelo sin varios jugadores del Bayern Múnich recientemente proclamados campeones de Europa. 'Debido al calendario los que han sido campeones de Champions no iban a tener descanso y va a ser una selección diferente', analizó Ramos, 'pero a veces uno no sabe que es peor, si medirse a los veteranos o a los jóvenes que corren mucho más'.

La mentalidad de Sergio Ramos sigue siendo la misma que antes de la pandemia que ha condicionado el calendario y ha provocado que la temporada arranque más tarde. Su deseo es acabarla jugando los Juegos Olímpicos.

'Sinceramente me gusta ir partido a partido, viendo las sensaciones y cómo me encuentro, que me sigan respetando las lesiones. Ya veré. Es uno de los años más difíciles por la pandemia, el calendario está tan justo que cada tres días habrá partidos y va a ser un año de infarto con la Liga de Naciones, la Eurocopa y los Juegos. A nivel personal me gustaría jugarlo todo y vivir experiencias que algunas he vivido y otras no. Se verá como avanza la temporada pero en principio soy una persona muy ambiciosa', sentenció. EFE