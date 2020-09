Rashford y el paso adelante de las estrellas

Miguel Ángel Moreno

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- La lucha contra el hambre infantil en el Reino Unido del delantero inglés del Manchester United Marcus Rashford obligó al presidente Boris Johnson a extender los cupones de comida en el verano y esta semana lanzó una campaña con una decena de empresas. Su caso ejemplifica el paso adelante en las inquietudes sociales de algunas estrellas del deporte.

El delantero de los 'Diablos Rojos' de Manchester, de apenas 22 años, se convirtió durante el confinamiento en uno de los azotes de Johnson cuando encabezó una campaña para que el ejecutivo británico no cortara en verano los cupones de comidas gratuitas para niños de familias desfavorecidas.

Explicando su propio caso en una carta dirigida a los parlamentarios, el de un joven criado en un hogar con pocos recursos -Rashford es hijo de una madre soltera que ganaba el sueldo mínimo para alimentarle a él y a sus tres hermanos-, el veloz delantero internacional inglés obligó a dar marcha atrás a su gobierno.

'El sistema no está hecho para que familias como la mía tengan éxito, sin importar lo duro que mi madre trabajara', recordó el futbolista en esta carta abierta, en la que explicó cómo para su familia no era extraño acudir a cocinas comunitarias o centros de beneficiencia para recoger la cena de Navidad, y en el que recordó que con los 200.000 niños y niñas que no podrían comer sin esos vales de comida se podría llenar dos veces el estadio de Wembley.

'Hace diez años yo habría sido uno de esos niños y nunca habríais escuchado mi voz, ni visto mi determinación para ser una parte de la solución de este problema', añadió el futbolista del United en esa carta publicada el pasado mes de junio.

Su intervención consiguió que el ejecutivo británico diera luz verde a la extensión de esos cupones de comida dirigidos a 1,3 millones de niños, con un coste estimado de 120 millones de libras (unos 134 millones de euros). Además, Rashford recaudó durante el confinamiento 20 millones junto a la organización caritativa FareShare para distribuir tres millones de comidas.

El caso de Rashford es un ejemplo del cambio que están acometiendo algunos deportistas en cuanto a su acercamiento a las causas sociales, bajo el punto de vista del experto Álvaro Merino, profesor de liderazgo deportivo de la Universidad Europea de Madrid.

'Hay una etiqueta que han alimentado los propios deportistas, que es la de 'yo apoyo algo pero no sé lo que es'. Van, se hacen una foto y ya está. El gran cambio es ir más allá: no solo pongo mi cara, sino que encabezo un proyecto. Una cosa es implicarse, otra encabezar algo', analiza el experto en declaraciones a EFE.

El último paso del delantero del Manchester United se produjo este miércoles, cuando anunció el lanzamiento de una alianza contra la desnutrición infantil en la que ha involucrado a un buen número de empresas, como las cadenas de supermercados Aldi, Asda, Iceland, Lidl, Sainsbury's, Tesco y Waitrose, fabricantes como Co-op y Kellog's, así como empresas de comida a domicilio como Deliveroo.

Con esos socios, Rashford propone a los parlamentarios británicos extender las comidas gratuitas hasta los jóvenes de 16 años, expandir este programa durante las vacaciones escolares, aumentar el valor de los cupones para comida hasta las 4,25 libras semanales y incluir en este servicio a los menores de 4 años y las mujeres embarazadas.

Un salto sorprendente para un futbolista, porque va más allá de una campaña caritativa y se adentra en el ámbito de la incidencia política 'de una forma muy inteligente', considera el experto en liderazgo de la Universidad Europea.

'En el ámbito en el que él está encabezando este movimiento hay poderes fácticos muy fuertes, la presión al Gobierno no va a dar resultados si no hay una implicación privada', apunta Merino, que ve 'un trabajo muy bien estructurado' en la campaña de Rashford.

Para el especialista, el caso del delantero del Manchester United se relaciona con una corriente de deportistas que están tomando 'un mayor compromiso' con la responsabilidad social, en el que sitúa también al pívot Pau Gasol al frente de la Gasol Foundation, dedicada a trabajar por la prevención de la obseidad infantil, o el español Juan Mata, también futbolista del United, y la organización 'Common Goal', con la que más de un centenar de futbolistas ceden un 1% de su sueldo a una causa social de su elección.

'Cada vez tenemos deportistas más preparados en aspectos que no son solamente el deporte', agrega el docente universitario.

Los jugadores se han convertido en 'los héroes positivos en los que la sociedad se mira', explica a EFE Javier Martínez, experto en comportamiento del aficionado y asesor del Manchester City inglés, además de exejecutivo del Atlético de Madrid y Disney.

Bajo su punto de vista, ejemplos de incidencia política por un fin como el de Rashford o el de españoles como Pau Gasol o Rafael Nadal, que en algunas ocasiones también han expresado opiniones vinculadas a la política tienen el peligro de que los políticos tienen que tirar de ellos. 'Tienen que tener cuidado, porque la política busca héroes positivos', advierte.

Por el momento, la relación con la política de Rashford ha supuesto que millones de niños recibieran una comida diaria durante este verano. Ahora, aliado con las empresas del sector, busca hacer posible una vida mejor para familias como la suya. EFE

1011340