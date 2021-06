$!Raspadori experimenta avalancha de emociones con Italia

Las últimas dos semanas le han deparado una avalancha de emociones a Giacomo Raspadori.

El delantero del Sassuolo vivió la alegría de su primera convocatoria a la selección italiana. Sufrió la decepción de una derrota por penales con la Azzurra sub21, por penales en la Euro de la categoría. Fue incluido en la plantilla de Roberto Mancini para la Eurocopa de naciones.

Y el viernes, debutó en la selección mayor, durante un partido en que Italia vapuleó 4-0 a República Checa.

“Es una locura. No tengo palabras. Todos los momentos en mi breve carrera pasaron frente a mis ojos, los buenos y los malos”, dijo Raspadori, de 21 años. “Todavía no puedo asimilar que me han convocado para la Euro. Agradezco a Mancini la oportunidad”.

Todo se volvió incluso más emotivo ante el hecho de que el partido amistoso del viernes se realizó en el Stadio Dall'ara en Bologna, cerca de la ciudad natal de Raspadori.

“Fue difícil dormir en realidad”, reconoció el sábado. “Desde luego, yo estaba muy emocionado, y más porque iba a jugar en mi ciudad, frente a mi familia, que afortunadamente estuvo aquí para verme. Fue algo realmente increíble”.

Raspadori fue incluido sorpresivamente en el plantel de 26 jugadores convocados por Mancini para la Euro, aplazada un año por el coronavirus.

El certamen comienza el viernes en Roma, donde Italia recibe a Turquía en el partido inaugural.

La primera convocatoria de Raspadori llegó antes del partido de preparación frente a San Marino. Sin embargo, el delantero no alineó el 28 de mayo, en la goleada de 7-0.

“No sé por qué Mancini me incluyó”, dijo Raspadori. “Tal vez fue porque tengo características físicas y técnicas distintas a las de otros que están acá. Nunca dejaré de agradecerle”.

Efectivamente, Raspadori es diferente a los delanteros principales Ciro Immobile y Andrea Belotti. Su estatura es menor, lo cual le hace más rápido y ágil.

Ello hace posible que genere espacios con sus escapadas. Pero también es capaz de retroceder para enlazarse con los mediocampistas.

Ese talento y psique hicieron que Mancini lo comparara con el legendario Paolo Rossi, quien condujo a los Azzurri a la coronación en el Mundial de 1982 con seis goles, para ser el máximo anotador de aquella justa.

Se le nombró también e mejor jugador de España 1982.

“Eso me enorgullece mucho. Me deja sin palabras”, dijo Raspadori.

En tres años, Italia ha ido de la decepción por quedarse fuera del Mundial de Rusia a la esperanza por contar con un equipo promisorio en la Euro.