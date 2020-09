Iñaki Dufour

Madrid, 3 sep (EFE).- Las pruebas PCR de este jueves marcan el reinicio del Atlético de Madrid, que, 21 días después de la decepción indudable que significó su eliminación de la Liga de Campeones, comienza este viernes los entrenamientos del noveno proyecto de la era Simeone, con la continuidad mayoritaria en una plantilla aún por cerrar tanto en salidas como entradas, limitadas por ahora a la llegada del portero Ivo Grbic por Antonio Adán.

En una pretemporada anómala, con las limitaciones de tiempo que conlleva el inminente inicio de LaLiga Santander, el equipo empieza el trabajo este viernes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Después, el próximo lunes se trasladará a la sierra segoviana, a Los Ángeles de San Rafael, donde el equipo se concentrará para asumir la base de la carga física y de la puesta a punto para el nuevo curso.

Condicionado por la readaptación de la pasada campaña por la pandemia de la covid-19, tan extraño es este inicio de la preparación que ocho jugadores de la actual plantilla se han entrenado antes con su selección que en la pretemporada con su propio equipo: los porteros Jan Oblak e Ivo Gbric; los laterales Sime Vrsaljko, Kieran Trippier y Manu Sánchez; el central Stefan Savic y el delantero Joao Félix, además de Yannick Carrasco, del que el club ultima desde hace días su continuidad con un acuerdo con el Dalian chino.

Todos ellos -algunos importantes en el esquema del entrenador argentino- se incorporarán con la preparación ya empezada con lo que eso supone con unas fechas tan condensadas como tiene el conjunto rojiblanco para acondicionar, formar y armar su equipo para el inicio de LaLiga, que para él será el 26 o 27 de septiembre frente al Granada en su imponente estadio Wanda Metropolitano.

Este viernes, el Atlético empieza a entrenar, como poco, sin más de un tercio del equipo 2020-21. Es habitual cada verano, pero en éste con las circunstancias especiales de un espacio tan corto de preparación, que incluirá menos amistosos -hay uno solo confirmado por ahora en el Trofeo Carranza ante el Cádiz, el 15 de septiembre, y otro probable- para poner a punto a un bloque que compitió hasta el 13 de agosto. Ha tenido tres semanas de vacaciones.

La plantilla que dirigirá Diego Simeone, por primera vez en todo su paso por el Atlético sin Germán 'Mono' Burgos a su lado como ayudante, aún no está completa. No sólo porque no disponga de esos ocho internacionales, sino porque hay pendientes salidas que recauden el dinero suficiente para abordar las tres o cuatro entradas esperadas para ese curso, según avanzó hace tres semanas Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del club madrileño.

Uno ya es un hecho: el portero internacional croata de 24 años Ivo Grbic para reemplazar la salida por fin de contrato de Antonio Adán (Sporting de Lisboa). Los otros están por definir, aunque apuntan a demarcaciones como la delantera, el centro del campo y quizá el centro de la defensa, si es que finalmente sale un central.

EL FUTURO INCIERTO DE COSTA, ARIAS, LEMAR...

La continuidad, en ese sentido, está en el aire para Diego Costa, Santiago Arias, Thomas Lemar, Ángel Correa o Ivan Saponjic. Tampoco parece garantizado el futuro en el equipo, dependiendo de si hay demanda y ofertas que convenzan al club, de otros hombres como Héctor Herrera, Víctor Machín, 'Vitolo', o Mario Hermoso. El mercado está abierto hasta el 5 de octubre. Aún queda más de un mes.

'La idea es hacer 3 ó 4 cambios como máximo, excepto si algún jugador ejercitase su cláusula de rescisión, que debería ser reemplazado. Estamos convencidos de tener una buena plantilla, con un buen promedio de edad, que puede darnos un gran rendimiento en las próximas tres o cuatro temporadas', avanzó Miguel Ángel Gil Marín, su consejero delegado, en una entrevista EFE en agosto.

A día de hoy, al contrario que el agitado verano de hace un año en cuanto a salidas imprevistas, no se espera el pago de la cláusula de ningún jugador indiscutible en el proyecto, como el portero esloveno Jan Oblak, uno de los líderes imprescindibles del conjunto rojiblanco desde todas las perspectivas posibles.

También se prevé la permanencia en el equipo de una cantidad mayoritaria de futbolistas, como los defensas Kieran Trippier, José María Giménez, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Renan Lodi, quizá Sime Vrsaljko; los medios Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y previsiblemente Thomas Partey, además de Yannick Carrasco; y los delanteros Joao Félix, Álvaro Morata y Marcos Llorente.

LA LIGA, LA COPA Y LA 'CHAMPIONS'

Por delante, los objetivos siempre se definen desde el tercer puesto para arriba de la clasificación de LaLiga Santander. No se ha bajado de ahí en ninguna de las ocho campañas precedentes completas a las órdenes de Diego Simeone. Ha sido una vez campeón, en 2013-14; en dos oportunidades segundo (2017-18 y 2018-19) y cinco veces tercero (2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17 y 2019-20).

No juega la final de la Copa del Rey desde 2012-13, cuando la conquistó con el gol de Joao Miranda en la prórroga frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-2). El curso pasado fue eliminado en los dieciseisavos de final por la Cultural Leonesa, de Segunda B. Y una temporada antes, por el Girona en octavos con un 3-3 en casa.

Y, especialmente, está la Liga de Campeones. La ambición de las ambiciones del Atlético o el torneo que más desvelos le provoca en la era Simeone. Doble finalista con el técnico, en 2013-14 y 2015-16, no ha pasado de cuartos las últimas tres campañas. No lo hace desde las semifinales de 2016-17 frente al Real Madrid. Es una meta para el Atlético, que enciende de nuevo sus aspiraciones. EFE