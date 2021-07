Reporte: Presunto ataque a buque en aguas de Omán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un buque presuntamente fue atacado en aguas de Omán en el Mar Arábigo, señaló un grupo militar británico el viernes, ofreciendo pocos detalles adicionales.

El breve comunicado del grupo United Kingdom Maritime Trade Operations de la Real Armada británica indicó que está en curso una investigación en torno al incidente, que dijo ocurrió el jueves por la noche al noreste de la isla omaní de Masira. El sitio se ubica a más de 300 kilómetros (185 millas) al sureste de Muscat, la capital de Omán.

No se ofrecieron detalles en el comunicado, salvo que el organismo sospecha que el ataque no fue obra de piratas. Horas antes el jueves, el grupo militar británico había dicho que estaba investigando otro incidente inexplicable en la misma zona, pero no abundó.

Omán no reconoció de inmediato el ataque, y funcionarios del país no respondieron a solicitudes de comentarios. La 5ta Flota de la Armada de Estados Unidos, que efectúa patrullajes en el Medio Oriente, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.