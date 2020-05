$!Reporte: Salón de la Fama del Basquetbol aplaza ceremonia

SPRINGFIELD, Massachusetts, EE.UU. (AP) — La ceremonia con la que se consagraría a Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan y cinco personalidades más como nuevos miembros del Salón de la Fama del Baloncesto será aplazada hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus, dijo el presidente de esa institución, Jerry Colangelo.

La realización de la ceremonia estaba prevista inicialmente para el 29 de agosto en Springfield. Colangelo señaló a ESPN que el evento será postergado hasta la primavera de 2021.

Colangelo no respondió a una solicitud de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el asunto. El Salón de la Fama del Baloncesto no tenía anuncio alguno sobre un cambio de fecha.

“Definitivamente la estamos cancelando”, dijo Colangelo a ESPN. “Tendrá que efectuarse en el primer trimestre del año entrante. Nos reuniremos en un par de semanas y examinaremos opciones para el cómo, cuándo y dónde”.

Bryant, Garnett y Duncan recibieron los votos para su exaltación en el Salón de la Fama en su primer año como finalistas, igual que la gran Tamika Catchings de la WNBA (la liga profesional femenina de baloncesto en Estados Unidos).

La inclusión formal de Bryant entre los miembros del Salón de la Fama iba a ocurrir en el mismo año de su deceso. El exastro de los Lakers de Los Ángeles pereció en enero junto con su hija, en un accidente de helicóptero.

Los otros miembros de la generación 2020 son el entrenador bicampeón en la NBA, Rudy Tomjanovich; la entrenadora del equipo femenino de la Universidad de Baylor durante años, Kim Mulkey; la entrenadora ganadora de 1.000 partidos, Barbara Stevens, de la Universidad de Bentley, y el entrenador Eddie Sutton, fallecido el pasado fin de semana y que llevó a sus equipos en tres ocasiones a semifinales en el basquetbol colegial.