Rescatan a perrito que parece unicornio

JACKSON, Missouri, EE.UU. (AP) — Un cachorro rescatado está llamando la atención por su tierno parecido a un unicornio.

El perrito de casi 10 semanas llamado Narwhal tiene una extremidad similar a una cola saliendo de su frente.

Narwhal fue rescatado el fin se semana y enviado a Mac’s Mission en Jackson, que se especializa en atender a animales con necesidades especiales.

La fundadora de Mac’s Mission, Rochelle Steffen, dijo que Narwhal no es consciente de la cola adicional y que es un cachorro feliz y saludable. Aunque parece una cola, Narwhal no puede menearla.

Steffen dijo que el grupo de rescate animal ha recibido numerosas peticiones de personas que desean adoptar al can desde que su foto salió en redes sociales, pero permanecerá en Mac’s Mission para que sus cuidadores puedan asegurarse que la cola no crezca demasiado y le cause problemas.