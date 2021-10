$!Reseña: Invitados llevan a Tom Morello por un viaje intenso

Una vez que los estruendosos riffs de guitarra, los estimulantes tambores y los vigorosos invitados se sosiegan, “The Atlas Underground Fire” (Mom + Pop Music) de Tom Morello realmente pone a latir el corazón.

La última pieza es “On the Shore of Eternity”, un tema instrumental de más de 8 minutos que crea un sonido como si el álbum hubiese sido secuestrado por una clase de aerobics.

Morello quiere que Estados Unidos vuelva a estar en forma.

El rockero y guerrero por la justicia social transmite ese mensaje a través de una obra variada de 12 canciones producto de la pandemia. Las guitarras de Morello suenan pesado a pesar de que las grabó usando la aplicación de grabadora de voz de su celular y la pasión de su política se emana. Sin embargo, la participación a distancia de los múltiples colaboradores del álbum resulta en un vertiginoso vaivén surtido, como la portada del álbum que tiene un elefante con orejas de mariposa.

Morello coescribió cada canción a excepción de la clásica de AC/DC “Highway to Hell”, que resulta ser la pieza destacada del álbum. En ella tiene como invitados Bruce Springsteen y Eddie Vedder en toda su gloria.

Morello dijo que el tema con sus “hermanos del rock” fue la última canción en incorporar al álbum, pero su historia se remonta a 2014 cuando estaba tocando con la E Street Band de Springsteen en una gira por Australia y fue a visitar la tumba de Bon Scott, el vocalista original de AC/DC.

En los días siguientes comenzaron a ensayar “Highway to Hell” durante las pruebas de sonido de los conciertos. Hasta que se iban a presentar en un estadio en Melbourne y resultó que Eddie Vedder estaba ahí, así que no dudaron en invitarlo para abrir el concierto con ella.

“Durante esta época de aislamiento en la que nadie estaba conectado, recordé esa noche, en la que pasó una de las experiencias del rock and roll más emocionantes de mi vida, en la que 80.000 personas se conectaron y fue un momento como un relámpago”, dijo Morello durante una charla virtual con periodistas de Latinoamérica.

Una sorpresa agradable es “Driving Through Texas” y en el espíritu de colaboración del álbum, fue un tema originalmente iniciado por el dúo Phantogram con su beat electrónico fantasmal.

“Lo que hice fue que cada día le mandaba a Josh (Carter de Phantogram) diferentes elementos sonoros. Básicamente le entregaba los instrumentos individuales de la orquesta para que él como productor creara la sinfonía, le di la paleta sónica para que él pintara”, dijo Morello, quien previamente había colaborado con Carter como productor en la canción “Find Another Way”, con Marcus Mumford, de su álbum “The Atlas Underground”.

En este caso la voz de Sarah Barthel de Phantogram eleva a “Driving Through Texas” a terrenos que remiten a la inmensidad del desierto.

“Fue una forma muy diferente de escribir una canción para mí y me dio ese tipo de salvavidas durante esos días caóticos y locos (de la pandemia), una manera más de expresarme y una manera más de invitar a lo desconocido en el proceso creativo”, dijo Morello.

Más pesada es “Let’s Get the Party Started” con Oli Sykes de Bring Me the Horizon cantando sobre escapar de demonios. Las guitarras incendiarias regresan en “The Achilles List” en la que Greta Thunberg nos reprende “cómo se atreven a seguir viendo a otro lado”. El álbum también llama al activismo en “Hold the Line”, una canción destinada a ser adoptada para eventos deportivos.

Las que parece que no durará tanto es la balada “The War Inside” que ni la voz de Chris Stapleton puede salvar, y la canción previamente mencionada de ejercicio que pondrá a prueba tu fuerza. “The Atlas Underground Fire” es estimulante aunque por momentos llega a ser ligeramente agotador.

__

La periodista de The Associated Press Berenice Bautista contribuyó a este despacho desde la Ciudad de México.