Retiran de exposición en Venecia la obra de un artista que mató a su mujer

Roma, 7 sep (EFE).- Una obra del británico Saul Fletcher, instalada en la exposición 'Untitled 2020' organizada por Palazzo Grassi y la Colección Pinault en Venecia, fue retirada después de que el artista asesinará a su compañera sentimental y posteriormente se suicidase.

La exposición, que acoge las obras de unos sesenta artistas, fue inaugurada el 11 de julio en los espacios de Punta della Dogana y diez días después, en Berlín, Saul Fletcher mató a puñaladas a su compañera, la crítica de arte e historiadora estadounidense Rebeccah Blum, de 53 años, después telefoneó a su hija y se quitó la vida.

Tras el feminicidio, el Palazzo Grassi decidió eliminar la biografía que aparecía en la página de Internet además de la obra.

Una nota del Palazzo Grassi se especifica que la decisión de retirar la obra de Fletcher y todo rastro de su figura en las páginas de Internet se tomó 'en relación con la memoria de Rebeccah Blum, víctima de un asesinato perpetrado el 22 de julio de 2020 por el artista, que posteriormente se suicidó, y para expresar solidaridad con todas las mujeres sometidas a violencia '

Aunque especificaron que 'no es un acto de cancelación sino una señal de pésame', la decisión de eliminar 'Don't Let the Darkness Eat You up', la obra de tres por nueve metros y medio del artista que representaba un arco iris que intentaba de hacerse espacio entre fragmentos de material.

'La decisión de retirar la obra de Saul Fletcher es el resultado de un proceso de toma de decisiones único. Desde el principio nos hemos enfrentado a las distintas opciones, como dejar la obra expuesta acompañada de un mensaje de sincera emoción que queríamos expresar de inmediato. Ocurrió en un momento en el que los hechos aún no estaban claros, pero la opción de retirar la instalación ya estaba en discusión. Sin embargo, se trató de una decisión colectiva: institución, comisarios y todos los artistas involucrados', explicó el director de Palazzo Grassi, Bruno Racine, en el diario 'Corriere del Veneto'.

Y agregó: 'No hay ninguna regla sobre cómo lidiar con este tipo de situación. Para expresar nuestro duelo, optamos por la retirada física de la obra, que quedará en el catálogo, sin embargo, demostrando que no es un acto de cancelación, sino un gesto de pésame'.

Esta decisión abrió un debate entre los directores de museos y históricos del arte italianos sobre si fue oportuno retirar la obra. EFE