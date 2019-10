$!Retorna a Nicaragua líder estudiantil opositor Lesther Alemán

En declaraciones a los reporteros, Alemán indicó que no descarta riesgos. “La decisión ha sido totalmente personal y no estoy animando a nadie a regresar, porque la represión en el país continúa”, afirmó.

“Sé que el riesgo es altísimo para mí pero eso no me detiene. Volveré a tomar parte de los espacios donde he estado en Nicaragua”, agregó.

Lesther Alemán era un desconocido hasta el 16 de mayo de 2018, cuando conminó en público a Ortega a renunciar durante una sesión del diálogo televisada en vivo.

'Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe bien... ¡Ríndase!”, le dijo ese día el estudiante al veterano exguerrillero, en medio de intensas protestas sociales.

En septiembre de 2018, tras varios meses viviendo en “casas de resguardo” (clandestinas), Alemán denunció que la policía lo buscaba para detenerlo y huyó del país por la frontera con Costa Rica.

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril del año pasado, cuando estallaron protestas sociales contra el gobierno. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 300 personas han sido asesinadas, mientras que 120 permanecen detenidas y otras 76.000 huyeron hacia países vecinos.