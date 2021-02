River sufre descalabro, mientras que Boca rescata empate

BUENOS AIRES (AP) — Los grandes del fútbol argentino no supieron retribuir el amor de sus hinchas este día de San Valentín.

River Plate cayó agónicamente por 2-1 contra Estudiantes en La Plata pese a jugar 50 minutos con ventaja numérica, y Boca Juniors apenas logró rescatar un empate 2-2 ante Gimnasia y Esgrima en La Bombonera, en sus debuts el domingo en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

River perdió de manera increíble un partido que tuvo a su disposición a partir de la expulsión de Fernando Tobio, a causa de un juego brusco sobre el colombiano Rafael Santos Borré, sobre el cierre del primer tiempo.

El “Millonario” se puso en ventaja con un gol de Matías Suárez tras una gran jugada colectiva a los 62 minutos, y perdió varias oportunidades claras para aumentar. Estudiantes igualó el marcador con un golazo del exjugador de River Mauro Díaz a los 78, y se puso al frente un cabezazo del debutante Fabián Noguera en el agregado de la segunda mitad.

Ambos goles del “Pincha” llegaron tras jugadas de pelota parada, una “especialidad de la casa” y del entrenador Ricardo Zielinksi, quien se estrenó en el banco de Estudiantes y se ha convertido en una “bestia negra” para River en la última década.

El “Muñeco” Gallardo no pudo contar en La Plata con jugadores clave como Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández, el uruguayo Nicolás De la Cruz y el colombiano Jorge Carrascal, ni con los flamantes refuerzos Jonathan Maidana, David Martínez y Agustín Palavecino.

“Estoy fastidiado. El partido estaba controlado, teníamos un hombre de más, no lo pudimos cerrar y por desatenciones nos terminan ganando el partido”, afirmó un decepcionado Javier Pinola tras el batacazo del “Pincha”.

En el estadio Jorge Luis Hirschi se dio un hecho fuera de lo común: por primera vez, ocupó un lugar en el banco de suplentes Deian Verón, hijo del presidente de Estudiantes, el exinternacional Juan Sebastián “Brujita” Verón. El joven de 20 años lleva el simbólico dorsal 11, el mismo número utilizado por su padre y por su abuelo, Juan Ramón “Bruja” Verón, campeón del mundo con el “Pincha” en 1968.

Con su victoria, el “Pincha” comparte la cima de la Zona 1, junto a Colón, Banfield, Godoy Cruz y San Lorenzo.

Por su parte, Boca, que se consagró campeón hace menos de un mes de la Copa Diego Maradona, tuvo una pálida actuación ante un brioso Gimnasia y Esgrima La Plata.

El “Xeneize” tuvo una decepcionante actuación en La Bombonera y rescató un empate el domingo por 2-2 ante un brioso Gimnasia y Esgrima La Plata, en su debut en la Zona 2 del torneo.

El anfitrión se puso al frente del marcador gracias a un cabezazo de Carlos Izquierdoz a los 42 minutos. Y lo igualó a los 85 con un golazo de tiro libre del colombiano Edwin Cardona, tras una discutible falta cobrada por el árbitro Pablo Echavarría.

El “Lobo” había remontado también con dos cabezazos, de Germán Guiffrey en el agregado de la primera parte y del uruguayo Brahian Alemán a los 63 minutos.

El entrenador Miguel Russo alineó como titulares a Cardona, Carlos Tevez y Mauro Zárate pero no hubo conexión entre ellos. Además dejó en el banco a Eduardo Salvio, quien ingresó en el complemento en buen nivel, y puso en la zaga al peruano Carlos Zambrano en lugar de Lisandro López.

Gimnasia, dirigido por Mariano Messera y Leandro Martini, fue superior en el balance global, pero se cayó físicamente al final. Y Boca salvó un punto por la calidad de la pegada de Cardona.

“Si uno no está atento los 90 minutos pasa esto. No ganar de local el primer partido del torneo no se disfruta. ¿Mi gol? No ganamos, así que no sirvió”, afirmó Izquierdoz, visiblemente molesto.

Ya sin Hernán Crespo como entrenador, Defensa y Justicia superó 3-2 a Huracán como local en un atractivo partido. El flamante campeón de la Copa Sudamericana, dirigido interinamente por el técnico de la reserva, Pablo de Muner, festejó gracias a un doblete de Walter Bou y a un tanto del sustituto Gabriel Hachen.

En Florencio Varela, Huracán, que atraviesa un proceso de crisis institucional, caía por dos goles y logró igualar transitoriamente por intermedio de Agostino Spina y Andrés Chávez. Sin embargo, con uno menos durante todo el complemento por la roja a Ezequiel Bonifacio, el “Globo” no pudo sostener el empate.

Con su victoria, Defensa alcanzó el liderato compartido de la Zona 2 junto con Talleres y Vélez.

La Copa de la Liga se disputa en dos grupos de 13 equipos, con los cuatro primeros de cada zona avanzando a la fase de cuartos de final. No habrá descensos y los promedios se contabilizarán para futuros torneos.