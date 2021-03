River y Boca suman empates en respectivos clásicos

BUENOS AIRES (AP) — Boca Juniors y River Plate siguen sin tomarle el pulso a la Copa de la Liga Profesional. Los dos grandes del fútbol argentino tuvieron que conformarse el domingo con respectivos empates frente a Independiente y Racing Club.

Por la 7ma fecha, el “Xeneize” igualó 1-1 a domicilio con el “Rojo” en partido por la Zona B gracias a un gol de cabeza del peruano Carlos Zambrano, mientras que el “Millonario” y la “Academia” firmaron tablas en cero en Núñez, por la Zona A.

Transcurrida ya la mitad de la fase inicial, tanto River como Boca se encuentran fuera de los cuatro primeros puestos de sus respectivas zonas, que dan acceso a cuartos de final.

En el estadio Libertadores de América, Boca volvió a decepcionar, a pesar de que estuvo a punto de cantar victoria al final, pero el uruguayo Sebastián Sosa le contuvo un penal al colombiano Sebastián Villa en tiempo añadido.

Independiente se puso en ventaja a los 25 minutos con un cabezazo de Gastón Togni tras una salida en falso del arquero Esteban Andrada. El “Rojo” apenas esquivó quedarse con diez hombres, luego del pisotón de Juan Insaurralde sobre Villa, en una jugada que el árbitro Patricio Lousteau no sancionó.

El conjunto de Miguel Ángel Russo encontró el empate a los 55 gracias a una asistencia de tiro libre del sustituto Mauro Zárate para que Zambrano cabeceara en soledad y festejara su primer gol en Boca.

“¿La posición en la tabla? No me preocupa porque con ganar dos partidos nos acomodamos. Lo que me intranquiliza es que no encontremos el equipo”, afirmó el capitán “xeneize” Carlos Tevez.

El equipo dirigido por Julio Falcioni se sobrepuso con solvencia a tres ausencias: Alan Franco (emigró a la MLS), Lucas González (en la selección Sub-23) y su capitán y goleador Silvio Romero (COVID-19 positivo).

En este sentido, el arquero Sosa –el héroe de la noche-, reconoció: “Es un punto que suma, ante un rival con grandes individualidades. La pelota parada en contra es un aspecto a ir mejorando”.

Por su parte, un River Plate sin brillo y un Racing Club ultraconservador no se sacaron ventaja en el estadio Monumental.

El equipo de Marcelo Gallardo fue incapaz de repetir su gran actuación del 4 de marzo, cuando goleó 5-0 a la “Academia” por la postergada Supercopa 2019.

Y Racing cumplió con el objetivo que se había propuesto su entrenador, Juan Antonio Pizzi: evitar un papelón similar al de Santiago del Estero, a pesar de jugar más de media hora con uno menos.

El cero fue un premio a la disciplina táctica de la visita y un castigo a la falta de lucidez en ataque del anfitrión, que venía de golear 6-1 a domicilio a Godoy Cruz.

La expulsión de Juan Cáceres por doble amonestación profundizó el conservadurismo de Racing. Y cuando el local logró desequilibrar, emergió la figura del arquero chileno Gabriel Arias.

En otros cotejos de la jornada dominical, el líder de la Zona B Vélez Sarsfield rescató un empate 1-1 de su visita a Defensa y Justicia, mientras que en partido interzonal, Talleres y Godoy Cruz también igualaron 1-1 en Córdoba.