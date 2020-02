Robbie, Smollett-Bell resaltan diversidad en “Birds of Prey”

CIUDAD DE MEXICO (AP) — “Birds of Prey” (“Aves de presa”), la película sobre la emancipación de Harley Quinn tras su ruptura con Jocker (Guasón), presenta una Ciudad Gótica colorida y vibrante, con mercados callejeros, un barrio chino y una feria, diferente de las versiones más sombrías que hemos visto en películas anteriores.

El interior de la casa de Quinn es igual de alucinante, con su mascota, la hiena Bruce, y un castor con tutú rosado como adorno de sala, además de un guardarropa (ideado por la diseñadora de vestuario Erin Benach) que refleja todo esto.

La diversidad también se percibe en el elenco: a Quinn la persigue la policía latina veterana Renee Montoya (Rosie Pérez) y ella a su vez está detrás de una pequeña ladrona de origen asiático (Ella Jay Basco).

“Había deseado ver un grupo más ecléctico de mujeres representadas en la pantalla y era muy difícil de encontrar, especialmente en este género de superhéroes. Y a pesar de eso existen y están en los comics también”, dijo la actriz birracial Jurnee Smollett-Bell, quien interpreta a Dinah Lance, alias Black Canary, una cantante con una voz extremadamente poderosa.

“Creo que es importante que como se ve el mundo realmente esté reflejado en la pantalla y me encanta que esa fue la misión de los cineastas para expandir la mirada y cómo se vería realmente Ciudad Gótica: es colorida, está viva, es vibrante, es desordenada, tiene mujeres de todo tipo de orígenes, de todos los géneros, todas las sexualidades, de todas las edades representadas en esta película”, agregó Smollett-Bell.

Margot Robbie, quien retoma el papel de Quinn que estrenó en “Suicide Squad” (“Escuadrón Suicida”) de 2016, fungió además como productora de la nueva película de DC Comics.

“Me encanta producir y me encanta actuar y creo que los dos trabajos se complementan mucho”, dijo Robbie en un encuentro reciente con periodistas en la Ciudad de México, donde la película dirigida por la china-estadounidense Cathy Yan tuvo su primera proyección mundial para los fans.

“Mi trabajo como productora es muy directo y mi trabajo como actriz siempre es divertido y creativo, me gusta hacer los dos”, agregó Robbie, quien está nominada para los Oscar que se entregarán este domingo en Los Angeles por su papel de reparto en la cinta sobre el acoso sexual en Fox News “Bombshell” (“El escándalo”).

“Birds of Prey”, que se estrena este fin de semana, tiene como título completo en español “Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”.

Efectivamente trata de la vida de Quinn tras separarse de Joker (Guasón) y la manera en que busca sobresalir como villana en la ciudad. Pero como suele pasar con las rupturas sentimentales, Quinn atraviesa un momento difícil en el que se pasa de copas en un club nocturno y al salir unos tipos quieren aprovecharse de ella en un callejón. Lance canta en el club y está por irse a casa, pero se da cuenta de que Quinn está en problemas y decide quedarse para ayudarla. Esto no les gusta a los maleantes y se desata una dura pelea.

Tras años de historias e imágenes de hombres rescatando a mujeres, transformar esta narrativa a un plano femenino envía un mensaje fuerte y diferente.

“Es una de mis escenas favoritas”, dijo Smollett-Bell. “Me gusta que realmente no necesitamos un salvador masculino en esta película y que se trata de unirnos, de apoyar a nuestras hermanas”.

“Lo que me encanta de Dinah Lance en los comics es que es una chica de chicas y que se deja guiar por su corazón y es compasiva”, agregó. “Y aunque no es la máxima admiradora de Harley en la cinta _ le parece súper fastidiosa _ su verdadero carácter se revela cuando decide no irse. Creo que es una escena muy poderosa”.

También fue la primera escena de combate que filmó Smollett-Bell en una toma continua y dice que la dejó molida, pues habían ensayado en condiciones muy distintas y mucho más controladas a lo que fue la realidad: el piso no estaba parejo, en vez de ropa deportiva llevaba su vestuario y unos zapatos que le quedaban chicos. “Recuerdo que volví a casa cojeando”, dijo.

El entrenamiento físico fue muy importante para la producción, comenzó unos tres meses antes del rodaje y continuó durante la filmación. Además de las peleas, Robbie patina a alta velocidad y Mary Elizabeth Winstead, quien interpreta a Huntress y también visitó México para la presentación de la cinta, usa una ballesta.

Pero lo que sobresale es que estas mujeres hacen equipo para sobrevivir a pesar de ser un grupo muy disímbolo.

“Creo que refleja la dinámica que muchas mujeres tienen en la vida real”, dijo Robbie. “En cuanto a mi experiencia propia, sólo he encontrado un apoyo increíble entre mi grupo de mujeres, ya sea mujeres de mi familia, amigas de la escuela o amigas de cuando llegué a Estados Unidos... Además, creo que siempre es muy divertido ver a un grupo de chicas divertirse en pantalla. Uno se divierte viéndolas divertirse”.