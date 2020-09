Roberto Martínez: 'No vamos a asumir ningún riesgo con Hazard'

Bruselas, 7 sep (EFE).- El seleccionador de Bélgica de fútbol, el español Roberto Martínez, dijo este lunes que aún no ha decidido si el capitán de los 'Diablos rojos' y delantero del Real Madrid Eden Hazard jugará este martes contra Islandia porque no quiere asumir ningún riesgo con un jugador que sufrió lesiones la pasada temporada y que aún no ha cogido ritmo de competición.

'Estará implicado en la sesión. Ha estado trabajando individualmente y ha intentado unirse al grupo cuando ha podido. Médicamente está perfecto, es sólo cuestión de ser muy cuidadosos con su introducción. No está en plena forma aún y no ha podido entrenar en grupo en su club. Vamos a ser muy cuidadosos y no vamos a asumir ningún riesgo', dijo Martínez en la rueda de prensa.

El técnico español explicó que tomará la decisión sobre la participación de Hazard al término de la sesión de entrenamiento de este lunes en Tubize, al sur de Bruselas.

'Si mañana puede jugar sería ideal. Pero si no, su presencia en la concentración es lo que yo y todos necesitábamos, al capitán diez meses después' de la última concentración, añadió Martínez.

Tras ser operado del tobillo en marzo, y con una temporada plagada de lesiones a sus espaldas, Hazard disputó el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones en el que el Real Madrid cayó eliminado contra el Manchester City a inicios de agosto.

El belga no brilló en el campo, fue sustituido y tras el partido compareció ante la prensa con una bolsa de hielo en el tobillo operado.

'Es una concentración en la que tenemos que ser extra cuidadosos', dijo a propósito de las condiciones de sus jugadores al inicio de una temporada atípica después de que la pasada campaña se viera alterada por culpa de la pandemia de coronavirus.

Bélgica derrotó el pasado sábado 0-2 a Dinamarca, sin Eden Hazard, y comparte el liderato de su grupo de la Liga de Naciones con Inglaterra, que doblegó a Islandia por 0-1.

El martes recibirá a Islandia en el estadio Rey Balduino de Bruselas, donde espera encontrarse cono un equipo 'muy fuerte defensivamente' y rápido en la salida al contraataque.

Martínez avanzó que Romelu Lukaku no jugará, tras haberlo hecho el partido del sábado, y agregó que el ariete del Inter de Milán hará una sesión de recuperación este lunes antes de volver a casa.

El técnico tampoco podrá contar con Yannick Carrasco, jugador del Dailan chino cedido al Atlético de Madrid que negocia su continuidad en el banquillo rojiblanco, quien este fin de semana ha obtenido permiso para abandonar la concentración 'no por razones médicas y de acuerdo con su club', según informó la Federación.

Pero el entrenador español sí sumará a sus efectivos la incorporación del centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne, quien fue padre por tercera vez el sábado, de una niña llamada Suri, y que gozaba de unos días de permiso pero que ya se ha reincorporado para enfrentarse a los nórdicos.

Martínez explicó que en principio De Bruyne está en condiciones para ser titular y disputar los noventa minutos. EFE