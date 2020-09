Rogers dice que la cuarentena le permitió crear 'la tormenta perfecta'

Nueva York, 6 sep (EFE).- La estadounidense Shelby Rogers, que dio este domingo la sorpresa en el Abierto de EE.UU. al vencer a la checa Petra Kvitova, sexta cabeza de serie, explicó que una de las razones por las que se encuentra en un buen momento es el tiempo que tuvo para prepararse físicamente durante la cuarentena y crear la 'tormenta perfecta'.

'Después de la cuarentena, me sentía en forma y lista para empezar. La tormenta perfecta, supongo, y aquí estamos', dijo en una rueda de prensa la 93 del mundo, que por primera vez consiguió pasar a cuartos de final del torneo.

La estadounidense señaló que la pandemia le ha dado oportunidad de entrenar de manera más 'inteligente', escuchando a su cuerpo y entendiendo 'lo que mejor funciona'.

'También me ayudó que estaba en casa cocinando toda mi comida. Creo que todo eso hizo que fuera el paquete perfecto, me ayudó a ser muy sana antes de estos eventos', dijo en referencia al US Open y al Masters de Cincinnati, celebrado justo antes del Grand Slam en las mismas instalaciones.

Rogers, que tuvo que someterse a una operación de rodilla en 2018, confesó que el peor momento de su carrera fue seis meses después de la intervención, cuando dijo que 'creía que no podría volver a jugar'.

'No tenía confianza en mi rodilla. No era capaz de moverme como creía que debía. Y aquí estoy dos años después, en forma como nunca lo había estado antes y moviéndome muy bien', subrayó.

La tenista, que podría enfrentarse en cuartos a la japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, señaló que ha conseguido escalar 80 puestos en la clasificación de la WTA en lo que va del año, no fijándose precisamente en esos números.

'Cuando salía a la pista, no veía ese número. Sentía que volvería a donde quería estar si seguía haciendo las cosas que sé que son las correctas, siguiendo con mi proceso', zanjó. EFE