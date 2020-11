Romney: Acusaciones de Trump de fraude son 'imprudentes'

WASHINGTON (AP) — Importantes legisladores republicanos, incluyendo el que fuera candidato presidencial de 2012 Mitt Romney, arremetieron el viernes contra las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump de que los demócratas intentan “robar” la elección. Sin embargo, algunos miembros de la cúpula republicana mantuvieron un tono más neutral, mientras que otros instaron a la Casa Blanca a luchar.

Romney, actualmente senador por Utah, dijo que Trump estaba en su derecho de exigir recuentos y solicitar investigaciones en donde exista evidencia de irregularidades.

Pero Trump “se equivoca al decir que las elecciones estuvieron amañadas, corrompidas y fueron robadas”, escribió en Twitter. La acusación del presidente “perjudica la causa de la libertad aquí y en todo el mundo... y levanta de forma imprudente pasiones destructivas y peligrosas”.

Romney es el crítico más abierto de Trump dentro del Partido Republicano y votó en favor de declarar culpable a Trump durante su juicio político a principios de este año.

Por su parte, el senador republicano Pat Toomey de Pensilvania — cuyo estado es uno de los más disputados en los comicios y donde se siguen contando votos — dijo que las acusaciones de fraude hechas por Trump eran “muy perturbadoras”.

“Simplemente nadie me ha mostrado evidencia de corrupción o fraude a gran escala”, dijo Toomey en declaraciones a “CBS This Morning”.

“El discurso del presidente anoche me resultó muy perturbador porque hizo acusaciones muy, muy graves sin evidencia que las respalde”, añadió Toomey.

Aunque votó por Trump, “quiero que el próximo presidente sea la persona que obtenga de manera legítima los votos electorales y aceptaré a quien quiera que esa persona sea”, comentó.

Trump, quien se ha quejado durante varias semanas sobre los votos por correo, aumentó el tono de sus acusaciones la noche del jueves, diciendo desde la Casa Blanca que el proceso de conteo de votos es injusto y corrupto. Trump no presentó detalles o evidencia para respaldar sus afirmaciones, y las autoridades estatales o federales no han reportado instancia alguna de fraude electoral a gran escala.

Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, mantuvo una postura más neutral, y otros altos republicanos instaron a Trump a luchar para vencer al candidato demócrata Joe Biden.

“Todos los votos legales deberían contabilizarse”, tuiteó McConnell la mañana del viernes. “Todas las partes deben observar el proceso”.

McConnell se puso a la defensiva durante una conferencia horas más tarde en Kentucky, cuando se le pidió en varias ocasiones que ampliara sus declaraciones. “No tengo más que decir”, comentó. “No importa cuántas veces pregunten, ya di mi respuesta”.

El senador por Missouri Roy Blunt, miembro de la cúpula republicana, dijo el viernes que Trump “debería dejar el tema en manos de sus abogados” y añadió que la campaña de Trump ha presentado argumentos inconsistentes.

“No puedes detener el conteo en un estado y decidir que quieres que el conteo continúe en otro estado. Tal vez así es como quisieras que funcionara el sistema, pero no es así como funciona”, dijo Blunt en el Capitolio.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy asumió una postura más frontal, insistiendo de manera imprecisa en que Trump “ganó” la elección, a pesar de que las autoridades de varios estados siguen contando los votos de los estadounidenses.

“Para todos los que están escuchando, no se queden callados, no se queden en silencio en este tema. No podemos permitir que esto suceda frente a nuestros ojos”, dijo McCarthy en declaraciones a Fox News el jueves. “Hay que unirnos y detener esto”.

La división dejó en claro el control que Trump aún tiene sobre su partido, en especial después de que varios republicanos conservaron sus escaños en ambas cámaras del Congreso.

Los periodistas de Associated Press Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro en Washington y Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur, contribuyeron a este despacho.