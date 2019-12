Rosario propone emotivo viaje a la infancia de Messi

La imagen del 5 de diciembre de 2019 muestra una pequeña casaca roja con cuello blanco que Lionel Messi vistió cuando entrenó en la escuela de fútbol infantil de Newell’s Old Boys, exhibida en el recién inaugurado Museo del Deporte Santafesino, en Rosario, Argentina. Messi no pudo cumplir con la camiseta del “Leproso” porque el club no quiso costearle el tratamiento hormonal de crecimiento y se vio obligado a viajar a España.