$!Rublev derrota a Sonego para 5to título de la temporada

VIENA (AP) — Andrey Rublev se adjudicó su quinto título de la temporada en el circuito de la ATP tras doblegar el domingo 6-4, 6-4 al italiano Lorenzo Sonego en el Abierto de Viena.

El ruso de 23 años atribuyó a ser más calmado en la cancha como el factor clave para que la de 2020 haya sido su temporada más exitosa.

“Me quejo mucho y era algo que tenía que cambiar. He cumplido una semana muy buena, ya no me quejo tanto, no me descontrolo', dijo el octavo preclasificado que debutó en el Top 10 la semana pasada. “Ha sido una de las semanas más tranquilas que he tenido jugando”.

Rublev ha ganado tres de sus cuatro últimos torneos y quedó con marca de 7-2 en finales. La victoria del domingo aseguró su presencia en la Copa Masters de la ATP, el torneo de fin de temporada que se jugarán en Londres.

Rublev se convirtió en el primer jugador en esta abreviada temporada con cinco títulos, uno más que Novak Djokovic. Ningún otro jugador ha ganado más de dos torneos.

Sonego disputó la segunda final de su carrera tras coronarse en Antalya en 2019. El número 42 del ránking perdió en la fase previa hace una semana pero entró en el cuadro principal tras la baja por lesión del argentino Diego Schwartzman.

Sonego no perdió un solo set rumbo a la final, incluyendo una victoria 6-2, 6-1 en los cuartos de final sobre Djokovic.

En la final, Rublev ejerció la iniciativa con sus potentes devoluciones y apenas cedió un punto en sus primeros cuatro juegos con el saque.

Rublev quedó con foja de 39-7 por la temporada, igualando la cifra de victorias de Djokovic. Nadie más ha ganado más de 28.