Rublev, en cuartos de final, afirma que ha mejorado mucho en los últimos años

Nueva York,7 sep (EFE).- El ruso Andrey Rublev, que este lunes logró alcanzar los cuartos de final del Abierto de EE.UU. tras vencer en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini, sexto cabeza de serie del torneo, afirmó que ha llegado a esta fase del torneo después de una importante mejora en los últimos tres años.

'Soy mejor jugador, tengo una mejor mentalidad, físicamente soy mejor, eso seguro, y en cuanto a mi juego también. He mejorado mucho en los últimos tres años', dijo Rublev tras el partido, en el que consiguió remontar un set en contra frente a Berettini, que precisamente fue su verdugo el año pasado en el Grand Slam neoyorquino.

El décimo cabeza de serie se mostró 'muy contento' de haber alcanzado sus segundos cuartos de final en Flushing Meadows, lo que no conseguía desde 2017, y habló de la influencia española que demostró este lunes a la hora de celebrar su victoria, cuando gritó un sonoro 'vamos'.

'La palabra 'vamos' me viene porque en mi equipo casi todos son españoles. Cada vez que me apoyan, dicen 'vamos', y automáticamente he empezado a decir lo mismo', desveló el tenista de 22 años, entrenado por Fernando Vicente.

En cuartos de final, Rublev se verá las caras con su compatriota Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, y con quien, dada su edad similar, comparte muchos recuerdos.

'Lo que me acuerdo de él es que siempre era uno de los mayores luchadores que he visto en mi vida desde que él tenia como siete años. Podía practicar globos durante horas sólo para ganar', explicó sobre su próximo rival, de quien dijo que recuerda que le ha ganado en dos ocasiones en partidos profesionales.

'Veremos, va a ser interesante', concluyó. EFE