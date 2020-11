$!Rublev se despide con victoria ante Thiem en Copa Masters

LONDRES (AP) — Las luces se apagaron inesperadamente en la Arena 02, lo que provocó el retraso del comienzo del partido entre Dominic Thiem y Andrey Rublev en la Copa Masters el jueves.

Clasificado de antemano a las semifinales, Thiem también se quedó sin energía cuando eventualmente pudieron jugar.

El campeón del Abierto de Estados Unidos sucumbió 6-2, 7-5 ante Rublev, en un partido de puro trámite para ambos. Thiem tenía asegurado el primer lugar del grupo tras victorias previas ante Stefanos Tsitsipas y Rafael Nadal, y con su adversario ruso eliminado tras derrotas sucesivas.

“Me costó mantener esa tremenda intensidad de los primeros dos partidos', dijo Thiem. “Quería ganar el partido, un 100%, pero esos primeros dos partidos fueron muy peleados y extensos”.

Thiem dijo que la derrota ante Rublev “no me dolió para nada”.

“Ahora me enfoco para el sábado”, subrayó.

Tsitsipas y Nadal se medían en el partido de fondo el jueves para definir cuál de los dos acompaña a Thiem.

Rublev jugó como alguien que no tenía nada que perder, abrumando a Thiem con su saque y potentes devoluciones. Se llevó el primer set en menos de 26 minutos tras quebrar el servicio del austriaco en sus primeros dos juegos. Apenas cedió tres puntos con su saque y no acumuló errores no forzados en ese parcial.

El segundo set fue más reñido. Rublev dominaba 4-3 y disponía del saque, pero se dejó igualar al perder ocho puntos seguidos.

Rublev se recuperó con un quiebre inmediato ante Thiem y procedió a sentenciar su primera victoria del torneo de fin de temporada.

“No fue fácil para Domi', dijo Rublev, quien ganó cinco título esta temporada. “Creo que tenía la mente puesta en las semis. Le deseo buena suerte'.