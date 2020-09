Rusia reanudará vuelos a Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Maldivas

Moscú, 3 sep (EFE).- Rusia reanudará próximamente los vuelos a Egipto, Emiratos Árabes Unidos y las Maldivas en base al principio de reciprocidad, según una disposición del primer ministro Mijaíl Mishustin, informó este jueves la oficina de prensa del Gobierno ruso.

El comunicado oficial no precisa a partir de cuándo se restablecerá la comunicación aérea con estos tres países, pero especifica la frecuencia de vuelos a cada uno de ellos.

A El Cairo habrá tres vuelos semanales, y a los Emiratos (Dubái) y las Maldivas (aeropuerto de Velana), dos.

En el marco de las medidas sanitarias para contener la propagación del nuevo coronavirus, el 27 de marzo Rusia suspendió todos los vuelos regulares y chárter internacionales, salvo los de repatriación.

En agosto pasado, Rusia restableció parcialmente la comunicación aérea regular con cuatro países: el Reino Unido, Turquía, Tanzania y Suiza.

Según la nota de prensa, la autoridades rusas prosiguen el estudio de la situación epidémica en diversos países con el fin de examinar la posibilidad de reanudar los vuelos.

Para ello, en los países de destino no debe haber más de 40 nuevos positivos por cada 100.000 habitantes en un plazo de dos semanas, el incremento diario de nuevos casos en el mismo periodo no debe superar el 1 %, y el número reproductivo básico (R0) no debe exceder de 1 en una semana.

A día de hoy, Rusia acumula 1.009.995 casos de COVID-19 y 17.528 fallecimientos por esta enfermedad. EFE