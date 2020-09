Sagan: 'Hemos hecho la misma estrategia que en 2013, pero esta vez sin ganar'

Lavaur (Francia), 4 sep (EFE).- El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), triple campeón del mundo en ruta, recuperó de nuevo el maillot verde por puntos del Tour tras una etapa en la que su equipo fue protagonista al provocar la escapada inicial.

'Hicimos una etapa similar en 2013. Aquel año preparamos la carrera para deshacernos de los velocistas y gané. Esta vez fue similar pero sin la victoria. Estoy muy feliz con mis compañeros porque hicieron un trabajo realmente extraordinario. El director al principio no estuvo muy de acuerdo pero la carrera fue muy bien. Tuve mala suerte en el esprint porque mi cadena se bloqueó', comentó.

Sagan, 7 veces maillot verde en París, explicó los problemas que le impidieron disputar el esprint en las mejores condiciones.

'Fue un problema mecánico, sí, pero esa no fue toda la historia. Yo estaba detrás de Van Aert, pero luego me salí de posición y todos se fueron a la izquierda, traté de no caerme pero choqué con alguien, no sé quién, y se me soltó la cadena. Tengo suerte de no haberme caído. Después de eso, fue imposible llegar al frente', dijo. EFE