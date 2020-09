Sainz: 'La victoria se escapó por poco; ha estado muy cerca'

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que concluyó segundo este domingo el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el mítico circuito de Monza que está 'contento, aunque la victoria se' le 'escapó por muy poco' y 'ha estado muy cerca'.

Sainz, de 26 años, que arrancó desde la tercera plaza de parrilla, acabó a sólo cuatro décimas del vencedor, el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), una carrera en la que el canadiense Lance Stroll (Racing Point) fue tercero.

'Estoy contento, la carrera ha sido una locura y el triunfo ha estado muy cerca, porque hubo un momento, cuando el 'safety car' (coche de seguridad) estaba en pista, que yo era el líder virtual de la carrera', explicó Sainz, que este domingo logró su segundo podio en Fórmula Uno -el año pasado había sido tercero en el Gran Premio de Brasil-, al canal de televisión 'Movistar F1'.

'Luego, que ondeara la bandera roja -que paró unos minutos la carrera, después del accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari)- fue deprimente, pensé que lo había perdido casi todo; pero logramos recuperarnos con una rueda usada media. Y al final nos faltaron cuatro décimas para ganar', manifestó el talentoso piloto madrileño, hijo del doble campeón mundial español de rallys -y triple ganador del Dakar- de idéntico nombre.

'De todas maneras, me dices al principio de la carrera que la voy a acabar segundo y lo cojo: eso está claro', comentó el español de McLaren, que el pasado domingo no había podido tomar la salida en Bélgica -a causa de una avería en los escapes derivada de un problema en el motor- y que sólo siete días más tarde festejó el mejor resultado de su carrera deportiva.

'El ritmo que teníamos era increíble. En las primeras veinte vueltas iba segundo, con cinco segundos sobre el resto de la parrilla', explicó Sainz, que antes de Monza sólo había tenido dos carreras limpias de las primeras cinco del campeonato y que ahora ya es noveno en el Mundial, con 41 puntos.

'Luego, con la entrada del 'safety car', cuando me enteré de que (el inglés Lewis) Hamilton -líder del Mundial, que acabó séptimo- tenía una penalización de un 'drive through' de diez segundos sabía que yo era líder virtual de la carrera, con una rueda media buena', indicó.

'Y por eso, cuando, más adelante, salió la bandera roja me llevé un gran disgusto, porque pensaba que no sólo perdía la posibilidad de ganar, sino la de subirme al podio', opinó Sainz, cuyo mejor puesto del año era el quinto que había logrado en la primera carrera, el Gran Premio de Austria.

'Luego remonté desde el sexto puesto y casi, casi, ganamos la carrera', apuntó.

'Hoy no me he dejado nada. Toda la carrera me ha salido perfecta, la salida, el 're-start' (relanzamiento de la carrera)... luego quedar segundo, a cuatro décimas, te deja un sabor agridulce', apuntó Sainz.

'(El francés) Pierre (Gasly) se merece la victoria, pero hoy tuvo suerte. A nosotros se nos escapó por muy poco', manifestó Sainz tras lograr su segundo podio en F1, en una temporada marcada, hasta ahora, por repetidos infortunios.

'Los treinta puntos (perdidos) de antes no me los van a devolver, pero ha sido una buena carrera que me da tranquilidad, porque este año está siendo mejor aún que el año pasado', comentó el español de McLaren, escudería que ahora es tercera en el Mundial de constructores, por detrás de Mercedes y de Red Bull. EFE