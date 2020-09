Sainz: 'Me sentí fuerte desde el principio y he ido intentando mejorar'

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que saldrá tercero este domingo en el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el mítico circuito de Monza que se sintió 'fuerte desde el principio' de la calificación, en la que fue 'intentando mejorar' en todo momento.

Sainz, que el martes cumplió 26 años, saldrá tercero, desde la segunda fila y al lado del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) -cuarto-, después de acabar la calificación de este sábado por detrás de los dominantes Mercedes, los del inglés Lewis Hamilton, líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá primero; y del finlandés Valtteri Bottas.

'Me sentí fuerte desde el principio, desde la Q1; y siempre he ido intentado mejorar, porque el '19,6' (un minuto, diecinueve segundos y seis décimas) del principio creo que me hubiera dejado quinto', explicó Sainz en la entrevista oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en la zona de meta.

'Al final en la primera de las (curvas) 'Lesmos' casi pierdo el control del coche; me llevé un buen susto ahí, pero, por fortuna todo salió bien', manifestó Sainz, que en el mítico circuito italiano igualó su mejor puesto en parrilla, que había logrado en la primera carrera del año, el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg.

'Estoy muy contento, porque desde la Q1 conseguí encontrar un buen 'feeling' con el coche; y la verdad es que cuando me encuentro cómodo con el coche, suelo ir bastante rápido en este circuito. También fue así otros años, en otras categorías, siempre que he encontrado el 'feeling' este circuito me gusta mucho', dijo el talentoso piloto madrileño, que en Bélgica no pudo tomar la salida -por una avería de escapes provocada por un fallo del motor-; en el colmo de las desgracias de un curso marcado por la mala suerte, en el sólo ha tenido dos carreras 'limpias' de las siete disputadas.

'Poder ponernos terceros y salir por detrás de los Mercedes mañana es algo especial y algo que voy a recordar. Y la vuelta, obviamente, me ha gustado', afirmó Sainz.

'Los pilotos tenemos memorias de otros años. Y éste es uno de mis circuitos favoritos. Monza me gusta mucho y te acuerdas de otros años, de otras categorías. Necesitas llenarte de confianza antes de la 'cali' aquí, porque aquí vamos muy rápido. Necesitas confianza para ser valiente cuando hay que ser valiente en algunas curvas y tirarte más a saco', explicó el español de McLaren, más tarde, al canal de televisión 'Movistar F1'.

'Tenía una estrategia clara, que era no salir el primero y asegurarme que no empezaba muy cerca del coche de delante, porque a mí, personalmente, me distrae un poco; y el coche no tiene el mismo 'grip'. Y es un poco una aventura, cada vuelta; dependiendo de la distancia con el coche de delante, una vuelta con más sobreviraje, otra con subviraje... y yo lo que quiero es constancia; e ir poco a poco', comentó Carlos.

'La Q3 (la tercera ronda de la calificación) ha ido muy bien. Casi pierdo el (control del) coche en la 'Lesmo 1', que casi me cuesta la vuelta. Pero lo he conseguido recuperar y a partir de ahí he tenido que arriesgar un poco más', manifestó Sainz, que cree que 'detrás de Mercedes, en potencia ahora está Renault', en referencia al motor de su McLaren.

'Cuando Renault lo hace bien, hay que decirlo. En potencia, bien. Hoy sí. Ahora falta un poco de fiabilidad', apuntó.

'Con miras a mañana, mirando lo que pasó el viernes, no somos el tercer coche más rápido. Está el Red Bull de (el holandés Max) Verstappen y el Renault de (el australiano Daniel) Ricciardo, que en algún momento deberían adelantarnos mañana', dijo.

'Pero la ventaja que tenemos es que salimos delante. Y nos tendrán que adelantar; en las paradas o en pista, si hacemos una buen salida. Así que nada, a ver qué pasa', indicó Sainz este sábado después de acabar tercero la calificación disputada en el circuito de Monza. EFE