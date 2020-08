Sainz: 'Saliendo séptimos podremos pelear'

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que arrancará desde la séptima plaza este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en Spa-Francorchamps que 'saliendo séptimos' podrán 'pelear'.

'Ha sido una calificación muy peleada, muy apretada, con los Renault y con los Racing Point. Pero la clave ha sido una vuelta muy buena en la Q1, que nos ha permitido llevarnos dos sets (de neumáticos) a la Q3', manifestó Sainz, noveno en el Mundial, con 23 puntos.

'Creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando; porque normalmente se me da muy bien la Q1, algo que luego te permite tener dos oportunidades más en la Q3, cuando la pista está mejor', explicó el español de McLaren al canal de televisión 'Movistar F1'.

'Estoy contento de haber podido aprovechar ese punto fuerte de la Q1 para haber hecho esa Q3 tan sólida', apuntó el talentoso piloto madrileño este sábado en Spa.

'De momento, creo que estamos donde esperábamos estar, detrás de los Renault. (El australiano Daniel) Ricciardo nos ha metido tres décimas y media; o cuatro, que es lo que nos ha metido durante todo el fin de semana', indicó.

'Luego están los Racing Point, a los que he dejado detrás, eso sí me ha sorprendido, puede que ésa haya sido la mayor sorpresa, aunque no hay que olvidar que tanto los Renault como los Racing Point tienen mejor ritmo de carrera' dijo Carlos, que el martes cumplirá 26 años.

'Pero saliendo séptimos podremos pelear', precisó Sainz, que comentó la situación meteorológica, ya que en principio se preveía lluvia y al final no hubo más que apenas unas gotas.

'Cada vez hay menos probabilidades de lluvia. Al principio parecía que sí la iba a haber. Pero tampoco creo que nos vaya a beneficiar la lluvia, porque hemos elegido una configuración para seco al cien por cien', dijo.

'Así que si llueve igual sufrimos; aunque a mí sabéis que la lluvia me gusta', precisó Sainz este sábado, después de la calificación de Spa-Francorchmps. EFE