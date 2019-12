Sánchez aporta triplete en triunfo de Betis sobre Athletic

MADRID (AP) — El veterano Joaquín Sánchez necesitó solamente 20 minutos para apuntarse el primer triplete de su carrera el domingo, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en anotar tres veces en un partido de la Liga española.

El extremo de 38 años anotó a los dos, 11 y 20 minutos en el Estadio Benito Villamarín para dar al anfitrión Betis una victoria de 3-2 sobre el Athletic de Bilbao.

El grande de futbol Alfredo Di Stéfano tenía el récord anterior cal anotar un triplete con 37 años.

Fue la tercera victoria seguida en la Liga para el Betis, que avanzó al 11mo lugar con 22 puntos.

El Athletic, sexto en la tabla con 26 unidades, llegó al encuentro en una racha de tres triunfos seguidos en el máximo circuito del fútbol español. Iñaki Williams y Yuri Berchiche anotaron los goles de los visitantes en Sevilla.

Sánchez había anotado tres goles esta temporada antes de aumentar al doble su cifra total.

“Es el primer hat trick de mi vida. No creo que vuelva a ocurrir”, dijo Sánchez. “Nunca he sido un anotador en toda mi carrera, entonces me siento muy orgulloso de poder tener tres goles ante un rival como el Athletic. Considerando mi edad no es algo fácil de hacer”.

Estuvo cerca de anotar un cuarto tanto en el tiempo de compensación pero el portero del Athletic Unai Simón detuvo su tiro de media distancia.

“Fue una lástima que perdió la oportunidad del cuarto gol, fue quizá la oportunidad más fácil que tuvo”, comentó Rubi, técnico del Betis. “Está demostrando lo bueno que es a pesar de su edad”.

Ha participado en más de 600 partidos en su carrera, la mayoría de ellos vistiendo el uniforme del Betis. También ha jugado con Valencia, Málaga y el club italiano Fiorentina.

Sevilla, rival del Betis, logró un empate 1-1 con el Osasuna que se quedó con 10 jugadores y no pudo mantener el paso con los líderes de la liga el Barcelona y el Real Madrid. Sevilla se quedó en la tercera posición, tres puntos por detrás de las dos súper potencias, que se enfrentarán el 18 de diciembre.

El Sevilla tuvo ventaja desde el minuto 11 con un gol de Munir El Haddadi, pero Ezequiel “Chimy” Ávila empató para el Osasuna antes del medio tiempo.

El equipo local se sostuvo a pesar de tener un hombre menos desde el minuto 61, cuando Oier Sanjurjo recibió una segunda tarjeta amarilla.

El delantero del Sevilla, el mexicano Javier “Chicharito” Hernández anotó en la primera mitad, pero su gol fue anulado por fuera de lugar y un penal que le marcaron en la segunda mitad fue revertido tras el análisis del VAR.

En otro encuentro, Ángel Rodríguez anotó en el segundo tiempo y siete minutos de haber ingresado como suplente para dar a Getafe un triunfo de 1-0 en casa de Eibar.

El resultado dio al club de Madrid el quinto puesto, justo debajo del último sitio con boleto para la Liga de Campeones. Getafe terminó en quinto la campaña pasada y con pase para la Liga Europa.

Por su parte, la Real Sociedad desaprovechó la oportunidad de acercarse a los líderes al quedar empatados sin goles en su visita a Valladolid.

El resultado dejó a la Sociedad en el cuarto puesto con 27 unidades, siete detrás de los punteros Barcelona y Real Madrid.

Fue el cuarto juego en fila en que Valladolid, 14to en la tabla, termina sin una victoria. Los locales, propiedad del exastro brasileño Ronaldo, se hallan seis puntos arriba de la zona de descenso y no han anotado un solo gol en cuatro compromisos de la Liga consecutivos.

Y en un choque entre clubes en zona de descenso, Leganés venció 3-2 a un Celta de Vigo que terminó con 10 hombres. Un doblete de Óscar Rodríguez Arnaiz y una diana más de Kevin Rodrigues dieron la victoria a Leganés. El mexicano Néstor Araujo y el delantero español Iago Aspas descontaron por los visitantes a los 64 y 81 minutos, respectivamente.

