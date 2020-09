'Schitt’s Creek' y 'Succession' triunfan en los Premios Emmy

LOS ÁNGELES (AP) — “Schitt’s Creek”, la pequeña producción canadiense sobre una familia fuera de lugar, hizo historia el domingo en los Premios Emmy arrasando con todos los honores del apartado de comedia, una hazaña que ni grandes de la TV como “Frasier” y “Modern Family” habían logrado.

Zendaya, de 24 años, se convirtió en la ganadora más joven del premio a la mejor actriz en una serie de drama por su papel de una adolescente aquejada de problemas en “Euphoria”.

“Sé que este parece un momento realmente extraño celebrar”, dijo Zendaya. “Pero sólo quiero decir que hay esperanza en los jóvenes allá afuera... (aunque) nuestro programa de TV no siempre sea un gran ejemplo de eso”.

“Succession”, sobre la lucha de poder en una familia por un imperio mediático, fue honrada como mejor serie de drama, y su creador Jesse Armstrong aprovechó la oportunidad para “desagradecerle” al presidente Donald Trump por lo que calificó como su “inútil” manejo de la pandemia.

El protagnista de “Succession” Jeremy Strong obtuvo el premio al mejor actor de drama por su papel de aspirante a heredero.

Los honores para “Schitt’s Creek” de Pop TV incluyeron mejor serie de comedia y premios para sus actores, incluyendo Catherine O’Hara, Eugene Levy y su hijo, Daniel Levy.

“Es absolutamente increíble. Creo que mi papá lo dijo mejor antes: es un sueño del que uno no se quiere despertar, para ser honesto. Qué manera tan increíble de terminar nuestra serie”, dijo Daniel Levy entre bambalinas.

En su discurso de aceptación, expresó que la comedia era esencialmente sobre “los efectos transformadores del amor y la aceptación, y eso es algo que necesitamos ahora más que nunca”. Exhortó al público a inscribirse y votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para alcanzar esa meta.

Otros ganadores, entre ellos la protagonista de “Watchmen” Regina King, resaltaron que las elecciones del 3 de noviembre estaban cerca.

Todos los ganadores aceptaron sus premios virtualmente en una ceremonia a distancia debido a la pandemia, incluida O’Hara, pero no estaba sola.

“Aunque estos son los días muy raros, que siempre tengan tanta alegría en una sala o dos con su familia como yo con mis queridos Rose”, dijo O’Hara, rodeada por actores con tapabocas que interpretaron a los miembros de la familia Rose.

Eugene Levy calificó de “irónico que el papel más extraño que haya interpretado me dé un Emmy a la actuación de comedia. He cuestionado seriamente lo que he hecho” durante los últimos 50 años.

Momentos después, su hijo Daniel ganó el premio al mejor guion para una serie de comedia por un episodio de “Schitt’s Creek”, y entonces compartió el de dirección y recibió el de mejor actor de reparto. El honor a la mejor actriz de reparto fue para su compañera de elenco Annie Murphy.

Daniel Levy le agradeció a su padre y O’Hara por dar una “clase magistral” de comedia.

Las referencias al coronavirus fueron parte integral de la ceremonia, con trabajadores esenciales — incluyendo una profesora y un repartidor de UPS — presentando premios y Jason Sudeikis sometiéndose aparentemente a una prueba de COVID-19 en el escenario.

En un año con un récord de 35 nominados de raza negra, hubo una notable falta de diversidad en la primera parte de la velada. Con la gran victoria de “Schitt’s Creek”, “Insecure” y su creadora Issa Rae se fueron con las manos vacías.

Lo mismo sucedió con Ramy Youssef, creador y protagonista de la comedia semiautobiográfica “Ramy”, sobre la vida amorosa y religiosa de un joven musulmán estadounidense.

El cambio llegó más tarde con los premios de drama.

La poderosa serie “Watchmen”, una adaptación de una novela gráfica cargada de dolor racial, fue nombrada mejor serie limitada y King mejor actriz por su papel estelar en la producción de HBO. King recibió un baño de confeti al aceptar el galardón desde un sillón, con una camiseta en honor a la víctima de la policía Breonna Taylor.

“Esto es tan loco y extraño”, dijo la actriz, quien recuperó la compostura y llamó a los televidentes a votar y, entre bambalinas, explicó por qué llevaba esa camiseta.

“Los policías aún no han sido hechos responsables”, dijo. “Ella representa sólo décadas, cientos de años de violencia contra personas negras. Usar la imagen de Breonna y representarla a ella y a su familia y las historias que exploramos, presentando y sosteniendo un espejo en ‘Watchmen’, me pareció apropiado”.

Su compañero de elenco Yahya Abdul-Mateen II ganó el Emmy al mejor actor de reparto en una serie limitada. Uzo Aduba, en tanto, recibió el galardón homónimo femenino por su interpretación de Shirley Chisholm en “Mrs. America”.

Anthony Anderson, nominado a mejor actor de comedia por “black-ish”, apareció en el escenario para expresar su decepción.

“Esto no es lo que debió ser... Pero las historias de los negros, las actuaciones de los negros y las vidas de los negros importan”, dijo usando el nombre del movimiento Black Lives Matter, y exhortando al anfitrión Jimmy Kimmel a repetirlo a viva voz con él.

Tyler Perry, el actor convertido en magnate mediático, fue homenajeado con el Premio de los Gobernadores.

El premio al mejor actor de reparto en una serie de drama fue para Billy Crudup por “The Morning Show”, y el de mejor actriz de reparto para Julia Garner por “Ozark”.

“Last Week Tonight with John Oliver” fue nuevamente galardonada como mejor serie de tertulia y variedades, y David Letterman anunció el premio tras ser supuestamente abandonado al costado de una ruta por un conductor irritado.

Oliver se unió a la lista de ganadores que llamaron a los estadounidenses a votar, al igual que Mark Ruffalo, quien recibió el trofeo al mejor actor en una serie limitada por “I Know This Much is True”.

El anfitrión Jimmy Kimmel inauguró la ceremonia con un monólogo ante lo que parecía ser un teatro lleno de celebridades que lo vitoreaban, pero pronto reveló que esas eran imágenes de ceremonias pasadas de los Emmy.

“Por supuesto que estoy aquí completamente solo. Por supuesto que no tenemos un público”, dijo mostrando las butacas completamente vacías frente a él en el Staples Center de Los Ángeles. “Esto no es un mitin de MAGA. Son los Emmy”.

Los nominados participaron desde sus casas u otros lugares en 10 países y 20 ciudades diferentes.

Bateman fue uno de los pocos en el Staples Center, donde apareció por un momento sentado en el público para participar durante el número de apertura de Kimmel, sentado impávido entre fotos tamaño real de otros actores nominados.

