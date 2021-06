Serena se motiva, borra déficit y avanza en Francia

PARÍS (AP) — Hasta una tenista que ha ganado 23 títulos del Grand Slam necesita recordarse de vez en cuándo cómo debe jugar.

Serena Williams se valió de la motivación verbal para recuperarse de un déficit de 4-1. Terminó venciendo 6-4, 6-4 a su compatriota estadounidense Danielle Collins el viernes, en la tercera ronda del Abierto de Francia.

“¡Vamos!”, se arengó Williams en algunas ocasiones. “¡Mueve los pies!”, se ordenó a sí misma en otras.

Retomó el control del encuentro con grandes saques y logró devoluciones potentes para las que Collins, 50ma del escalafón, no tuvo respuesta.

“Me sentí muy bien con eso”, dijo Williams. 'Las cosas no me estaban saliendo. Ella no me estaba facilitando esos games. Tuve que ganarlos y darle la vuelta. Para mí es algo muy positivo avanzar a la siguiente ronda. Necesitaba encontrarme, saber quién soy.

“Nadie es Serena acá. Sólo yo. Es algo bueno”.

El vuelco del partido resultó evidente en el lenguaje corporal de Collins, quien también comenzó a hablar consigo misma. La floridana, quien creció queriendo emular a las hermanas Williams y jugando en canchas públicas como ellas lo hicieron, soltó accidentalmente una raqueta en un momento del encuentro.

Furiosa, la pateó, tras fallar un tiro importante.

“Excelente”, se dijo con sarcasmo luego de errar otro tiro tras un largo peloteo.

Stefanos Tsitsipas avanzó con su 36to triunfo del año, la mayor cifra en la gira de hombres. Eliminó al último estadounidense que quedaba en carrera dentro de la rama masculina.

El griego, quinto preclasificado, remontó para imponerse a John Isner, 31ro, en un duelo nocturno, por 5-7, 6-3, 7-6 (3), 6-1.

Los tenistas estadounidenses tuvieron una foja de 0-4 el viernes, incluido Reilly Opelka, conocido por su potente saque, quien cayó en sets seguidos ante el ruso Daniil Medvedev (2do).

Poco después del mediodía, las acciones fueron brevemente interrumpidas por lluvia en todas las canchas excepto del estadio principal —donde el techo estaba cerrado. El argentino Federico Delbonis dijo que la interrupción le ayudó a tranquilizarse para derrotar 6-4, 6-1, 6-3 al italiano Fabio Fognini.

Después de una batalla de cinco sets, el español Alejandro Davidovich Fokina dejó fuera al 15to preclasificado Casper Ruud al vencerlo 7-6 (3), 2-6, 7-6 (6), 0-6, 7-5 en 4:35 horas.

El chileno Cristian Garín, 22do cabeza de serie, superó 6-1, 7-5, 6-2, 6-2 al estadounidense Marcos Giron.

Garín y Delbonis alcanzaron por primera vez la ronda de octavos de final de un Grand Slam.

Kei Nishikori y Alexander Zverev también ganaron.

La eliminación temprana de jugadoras preclasificadas en el certamen continuó en la jornada, cuando la bielorrusa y tercera cabeza de serie Aryna Sabalenka fue sorprendida por Anastasia Pavlyuchenkova en la tercera ronda.

La rama femenina en Roland Garros se ha quedado sin sus primeras tres preclasificadas con la derrota de Sabalenka por 6-4, 2-6, 6-0 ante la rusa.

Sabalenka era la máxima favorita que seguía con vida en el torneo, luego que la primera cabeza de serie, Ash Barty, abandonó por lesión su partido de segunda ronda el jueves. La japonesa Naomi Osaka, segunda, se retiró luego de la primera ronda bajo el argumento de que se tomará un respiro de las competencias por cuestiones de salud mental.

Sofia Kenin, estadounidense de origen ruso, es ahora la mejor preclasificada en el torneo, como cuarta.

Pavlyuchenkova había caído frente a Sabalenka en sets seguidos en las semifinales del Abierto de Madrid el mes pasado. Esta vez, sacó provecho de la errática actuación de su rival —Sabalenka cometió 39 errores no forzados— para avanzar a la cuarta ronda por primera vez desde que llegó a los cuartos de final en París hace una década.

“Eso sucedió hace mucho”, dijo Pavlyuchenkova, 31ra preclasificada. “Ahora voy a disfrutar más que antes cada punto en los juegos difíciles. Creo que eso es también la razón por la que sigo aquí en la segunda semana”.

Su siguiente rival será otra bielorrusa, Victoria Azarenka, que por su parte despachó a la estadounidense y 23ra preclasificada Madison Keys en 70 minutos, al vencerla 6-2, 6-2. La bicampeona de Grand Slam llegó a la cuarta ronda por primera ocasión desde su semifinal de 2013.

Tamara Zidansek y Elena Rybakina también avanzaron, por lo que jugarán en la segunda semana de un torneo major por primera vez.