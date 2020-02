$!Severino detiene actividad por dolencia en antebrazo

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El lanzador de los Yanquis de Nueva York Luis Severino frenó su actividad en los entrenamientos de primavera por segundo año consecutivo, en esta ocasión por una dolencia en el antebrazo derecho.

No fue sino hasta el último mes de la pasada campaña que el abridor dominicano pudo lanzar en 2019.

El mánager de los Yanquis Aaron Boone dijo que Severino, quien cumplió 26 años el jueves, ha padecido molestias que van y vienen desde octubre.

“Es algo que realmente preocupa”, dijo Boone. “Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona”.

Severino presenta también residuos óseos en el codo derecho, pero Boone ha dicho que eso no ha sido un problema.

Nueva York no espera contar con el zurdo James Paxton durante los primeros dos meses de la campaña mientras se recupera de una cirugía de espalda a la que se sometió el 5 de febrero.

Severino será examinado este viernes por el médico del equipo, Christopher Ahmad. El gerente general Brian Cashman no estaba seguro de si Severino estará disponible para el duelo inaugural de los Yanquis, el 26 de marzo en Baltimore.

“Aún no hemos determinado con qué estamos lidiando”, dijo Cashman. “Hasta el momento todas las pruebas han sido negativas. No se han programado nuevos análisis; eso no descarta evaluaciones en el futuro, pero el primer paso en este proceso, de acuerdo con la recomendación del doctor Ahmad, era darle un nuevo antiinflamatorio y veremos cómo se siente en los próximos días antes de practicarle una nueva ronda de exámenes”.

Severino quedó fuera de su primer entrenamiento de primavera el año pasado por una inflamación en el manguito rotador de su hombro derecho. Después, el 9 de abril, los Yanquis anunciaron que sufría de una dolencia en el músculo dorsal.

No tuvo rehabilitación en las ligas menores hasta el 1 septiembre y tampoco cumplió su primera aparición con los Yanquis sino hasta el 17 de septiembre.

Severino tuvo marca de 1-1 con 1.50 de efectividad en 12 innings durante sus tres aperturas de campaña regular con Nueva York y foja de 0-1 con 2.16 de carreras limpias durante sus ocho entradas y un tercio en dos apariciones de postemporada.

Boone dijo que Severino reportó las primeras molestias pocos días tras el tercer juego ante Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el 15 de octubre.

Después de que el lanzador fuera examinado, el manager dijo que Severino habría sido el abridor del séptimo encuentro, pero los Astros ganaron la serie en seis partidos.

Severino se sometió a una resonancia magnética a principios de diciembre y se le dio de alta para iniciar con su programa de lanzamientos. Presentó molestias con su cambio de velocidad en enero pasado en la República Dominicana y volvió a Nueva York para una nueva tomografía que resultó negativa.