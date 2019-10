$!Shields: ‘inexcusable’, altercado en ceremonia

FLINT, Michigan, EE.UU. (AP) — Los insultos durante una ceremonia de pesaje o una conferencia de prensa no son algo nuevo en el boxeo. Esto fue totalmente distinto.

La pelea del sábado por la noche, que marcaría el regreso de Claressa Shields a su ciudad natal debió cancelarse debido a un altercado previo al pesaje del viernes. El entrenador de su rival fue hospitalizado por los golpes que recibió.

Shields consideró “inexcusable” el episodio, y la noche sabatina de boxeo siguió adelante, pero sin la atracción principal en su cartelera.

Se suponía que Shields pelearía en la localidad de Flint ante la croata Ivana Habazin. El sitio Mlive.com informó que James Ali Bashir, entrenador de Habazin, sufrió lesiones faciales tras recibir un puñetazo y caer sobre el piso de concreto antes de la ceremonia.

Mark Taffet, manager de Shields, dijo que Bashir fue sometido a una cirugía para reparar algunos daños en sus dientes. Después del alta, tendrá que ir al quirófano por segunda ocasión para corregir un problema en el maxilar.

“No sé lo que pasó, y al igual que ustedes me tengo que basar en lo que he oído. Pese a los videos que han surgido, los actos que ocurrieron contra el entrenador Ali no son correctos”, publicó Shields en Facebook. “¡¡No defiendo esto y en ningún modo justifico lo que pasó, sin importar lo que él haya dicho!! Estoy con el entrenador Ali y con Ivana Habazin, y entiendo también su postura sobre nuestra pelea”.

Taffet explicó que visitó el hospital después de lo ocurrido, para cerciorarse de que Bashir estuviera recibiendo la atención adecuada. No se ha revelado la identidad de la persona que agredió al entrenador.

“Claressa estaba de pie en la báscula, antes de que se revisara su peso”, relató Taffet. “Hubo mucha confusión sobre si se estaba realizando ya el pesaje. Bashir trató de acercarse a la báscula para verificar el peso real de Claressa, y hubo un intercambio de palabras. Fue algo horriblemente desafortunado y, sin importar los desacuerdos que haya, no debe haber lugar para la violencia”.

La pelea entre Shields y Habazin iba a realizarse originalmente en agosto, pero se pospuso por una lesión de la estadounidense. Taffet consideró que es muy pronto para saber si habrá un combate entre ambas sobre el cuadrilátero.

“Tanto Claressa como Ivana se merecen la oportunidad de que se haga la pelea, pero hay que dejar que todo el polvo se disipe, hablar con ambas partes y asegurarnos de que ellas quieran hacer esto”, comentó.

Taffet dijo que se ofrecerá un reembolso a quienes pagaron boleto, aunque se realicen otras peleas en la función.

Sólo dos peleas se realizaron. En la división de los pesados, Jermaine Franklin (20-0) se impuso por puntos al checo Pavel Sour (11-2). En los welter, Jaron Ennis (20-0) noqueó en el tercer asalto al argentino Demian Fernández (12-2).

Shields, bicampeona olímpica, ha ganado títulos en la división de las supermedianas, y unificó los cinturones de la categoría en abril, con una victoria clara sobre Christina Hammer, quien marchaba invicta. Aceptó esta pelea en la división de las 154 libras (superwelter) en busca de ser monarca en tres divisiones.

___

Noah Trister está en Twitter como https://twitter.com/noahtrister